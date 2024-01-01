Wiser Media是一個專注於文化和科技的智慧社交圖書館。它提供了一個平台，用戶可以在其中發現和存取由終身學習者社群推薦的精選播客、影片、文章和新聞通訊。 內容依使用者的口味進行個人化，提供量身訂製的體驗。該平台不僅幫助用戶保存和組織數位內容，還培養了一個學習者社區，他們聚集在一起發現精心策劃的高品質內容並相互學習。 它的目的是透過利用人工智慧支援的智慧功能將文章、播客、影片、新聞通訊和有聲讀物連結轉換為包含章節的庫，從而解決資訊過載問題。 這允許用戶創建自己策劃的內容集合，從而更輕鬆地找到和存取相關資料。 Wiser Media 提倡將策展視為一種慷慨行為，而不是不民主或精英主義。 它強調分享用戶喜愛和鼓舞人心的內容。該平台旨在滿足好奇的個人和社區的需求，他們尋求組織知識並將其智力追求可視化。 它旨在為用戶提供一個集中中心，以便在一個地方存取和探索不同的內容。 Wiser Media 是 Wiser Media Labs 的一個項目，Wiser Media Labs 是一家重視用戶回饋和詢問的公司。 該平台位於倫敦，並在 Maybe Medya AŞ 的版權下運作。

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