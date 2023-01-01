替代項 - Windsor.ai
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
行銷自動化軟體可實現更快的業務成長。 Zoho MarketingHub 是一款一體式行銷自動化軟體，可協助您成功管理跨多個管道的行銷活動。產生更多潛在客戶，將其轉化為客戶，並保留更長時間。
Databox
databox.com
業務分析平台旨在幫助您了解業務狀況。來自雲端服務、電子表格、資料庫的 KPI 集中在一個地方。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、電子郵件、評論和通話追蹤儀表板
Funnel
funnel.io
支援從任何行銷或廣告資料來源收集數據，並將行銷數據轉換為自動化行銷報告。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用於行銷分析和社群媒體報告的最直觀的報告工具。立即開始免費試用！無需抄送。
Supermetrics
supermetrics.com
使用 Supermetrics 將您的行銷資料轉移到 Google Sheets、Google Data Studio、Microsoft Excel、Google BigQuery、Snowflake 等。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Woopra
woopra.com
分析並視覺化從首次行銷接觸到產品使用的整個客戶旅程。立即註冊我們的免費方案。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
證明投資報酬率。 增加轉化。 增加收入。 追蹤並歸因每個線上和線下銷售線索，準確地確定是哪個行銷活動在推動它。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
GoSquared
gosquared.com
透過行銷自動化、即時聊天和即時分析來發展您的業務。
Dataslayer
dataslayer.ai
數位行銷報告變得簡單。在幾秒鐘內將所有 Digital MK 資料匯入 Google Sheets、Data Studio、商業智慧平台（Power BI、Tableau、Qlik、JSON）和 BigQuery。最好的 Supermetrics 替代方案。
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics 廣告商資料庫和數位行銷情報平台為競爭對手的數位廣告策略帶來透明度。
Maropost
maropost.com
電子郵件行銷、簡訊、行動、旅程和電子商務 - 所有工具都可以擴展和簡化您與客戶的聯繫、行銷和銷售方式！
Growth Channel
growthchannel.com
成長管道透過清晰的角色、管道和數據驅動的成長策略產生個人化的成長行銷計劃。由 GPT-3 技術提供支援。
DashThis
dashthis.com
自動化行銷報告的簡單方法！在幾秒鐘內獲得精美的自動化行銷、分析、SEM 和 SEO 報告。開始免費試用看看！
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的啟動管理軟體。管理聯絡人、活動、時裝秀、電子郵件活動、數位展廳、線上新聞編輯室。
Otterfish
otterfish.com
Otterfish 是創建和運行 Facebook 廣告和 Instagram 廣告的最簡單方法。我們專門為那些難以找到時間或技能進行數位行銷的中小企業打造了它，Otterfish 讓您團隊中的任何人都可以輕鬆運行高性能廣告！該軟體提供廣告創建、發布、受眾測試、效果追蹤等功能。提供免費計劃，立即嘗試。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一個線上平台，旨在幫助各種規模的企業創建引人入勝的行銷測驗和調查、收集回饋並推動銷售。 Marquiz 提供使用者友善的拖放式測驗建構器、各種獨特的測驗範本以及每個測驗的免費統計資料。這些功能可讓您輕鬆建立、編輯和分析您的自訂測驗。 Marquiz 的定價方案是基於每月產生的銷售線索數量，這意味著它們是為滿足您獨特的業務需求而量身定制的，無論您經營的是小型團隊還是大型組織。註冊 www.marquiz.io，了解 Marquiz 如何幫助您的企業擴展其行銷策略。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款行銷分析套件，旨在增強行銷經理和行銷代理商的能力。它可以幫助公司視覺化複雜的行銷分析數據並做出數據驅動的明智決策。該套件提供了一系列社交媒體和廣告分析功能，使行銷人員的日常生活變得更加輕鬆。以下是Vaizle 客戶如何使用該工具來提高生產力並擴大營銷運營規模以實現盈利： 1. 從營銷數據中快速獲取可行的見解2. 在單個實時儀表板中可視化來自多個渠道的營銷數據3. 透過使用數據連接器自動更新行銷來節省時間報告4. 為領導層和客戶創建白標行銷報告5. 透過保持制衡有效擴大行銷營運規模社群媒體分析和數據連接器： 1. 元數據：Facebook 和Instagram 2 . You...
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks 是代理商、媒體公司和品牌的終極行銷自動化平台。我們全面的工具套件，包括資料管理、報告、分析、工作流程管理、SEO 等，可提供更高的效率。
Mouseflow
mouseflow.com
確定性地優化您的網站，而不是假設 了解使用者旅程中每個接觸點發生的情況。無需猜測。
WhatConverts
whatconverts.com
行銷機構和客戶的潛在客戶跟踪 唯一受到頂級 PPC 和 SEO 專業人士信賴的潛在客戶追蹤和報告軟體，可以為客戶增加價值。
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
VWO
vwo.com
VWO 是市場領先的 A/B 測試工具，快速發展的公司將其用於實驗和轉換率優化。
Cervinodata
cervinodata.com
With Cervinodata online agencies and online teams save up to one day per week on data preparation and reporting. Cervinodata brings all your advertising performance data + Google Analytics together in one central database and keeps it up-to-date. Cervinodata promises: 1. No more unexpected interrupt...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter is a product performance management (PPM) platform. The platform enables retailers to understand how their individual products perform throughout the product life cycle, allowing them to maximise their margins by making better, more informed decisions. Common retail operating structures (...
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush is the most complete CRM solution on the market that enables iGaming companies to leverage real-time data, AI, and gamification to build, grow, and retain strong player relationships that drive conversion and loyalty through lifecycle-specific journeys at scale. All in one unified solutio...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush is the most complete CRM solution on the market that enables iGaming companies to leverage real-time data, AI, and gamification to build, grow, and retain strong player relationships that drive conversion and loyalty through lifecycle-specific journeys at scale. All in one unified solutio...
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一家專注於金融服務的數位行銷技術和服務供應商。 StoneShot 協助繁忙的金融服務行銷團隊提高參與度並提升客戶體驗，同時最大限度地減少營運效率低下。他們的技術涵蓋行銷自動化、電子郵件行銷、活動推廣、內容自動化和基金文件分發。 StoneShot 與零售銀行、機構銀行和私人銀行合作，從精品銀行、快速成長的公司到全球領導品牌。 StoneShot 於 2001 年在倫敦成立，在倫敦、紐約和新加坡設有辦事處，客戶遍佈超過 25 個國家。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。當時，三位創辦人希望能彌合品牌與消費者之間的差距。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的通用資料保護法規 (GDPR)，使行銷人員能夠專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營...
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 透過衡量、預測和規劃推動收入成長的行銷工作，幫助 B2B 行銷團隊提高投資報酬率。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自不同來源的客戶數據，提供即時見解，並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企...
Favikon
favikon.com
使用 Favikon 轉變您的社群媒體策略：人工智慧支援的創作者行銷平台。 - 輕鬆釋放社群媒體的潛力，發現完美的創作者。我們的過濾器使您能夠根據您或客戶的需求量身定制特定的利基市場。 - 利用人工智慧豐富的創作者檔案進行精確分析並最大程度地影響您的行銷活動，從而優化您的投資報酬率。 - 透過創作者追蹤 (AI) 維持自動化產業監控的領先地位，並成為第一個發現趨勢和新興創作者的人。不再需要花費大量時間在網路上搜尋更新 - 現在，所有貼文都可以輕鬆追蹤。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer 是一個綜合分析平台，旨在幫助企業充分利用數位行銷投資。我們的平台使任何規模的企業都可以在一個易於遵循的儀表板中查看所有社交、搜尋、付費和網路效能見解，而無需離開平台。透過 Digivizer，行銷人員可以快速做出基於數據的決策，決定將資金和精力放在哪裡。 Digivizer 提供免費計劃和各種其他付費計劃，包括針對影響者報告、機構和跨學科團隊的更高級功能，可選擇適合各種形狀和規模的所有企業。您可以在下面的定價部分比較這些計劃和包含的內容。為什麼選擇數位化儀？我們的平台所提供的產品的承受能力處於市場領先地位。透過整合幾乎所有主要的社交媒體、廣告管理器和網路工具，您可以獲得 3...
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 向您展示要創建的確切內容，以提高第一頁排名並推動成果。透過一鍵式 SEO 內容簡介，針對任何主題編寫排名內容從未如此簡單。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox 為行銷人員提供從啟動到規模化的整個過程的支持，幫助他們輕鬆查看和評估管道有效性。我們為聰明的行銷人員建立了平台，幫助他們更聰明地支出、分析、擴展、測試和行銷。 Rockerbox 可協助您執行更好的管道內最佳化，並停止在表現不佳的管道上浪費金錢。我們消除了建立乾淨、可操作資料的煩惱，使您無需額外的技術資源即可實現目標。沒有一種方法是完美的，這就是 Rockerbox 使用多種方法的原因。我們結合了基於規則的歸因、多點觸控歸因、光環分析、地理提升、渠道內測試、增量和媒體混合建模，為您提供最完整、最準確的客戶旅程視圖。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是不是該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信以帳戶為基礎的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
CaliberMind
calibermind.com
身為 B2B 策略領導者，您需要把握市場脈動。但是，使用您的團隊使用的所有工具，很難將各個點聯繫起來並確定您的訊息是否在完美的時間與正確的受眾產生了共鳴。 CaliberMind 平台可組織並理解您的數據，讓您的見解更加清晰。當然，我們會進行歸因、參與度評分、漏斗分析等。但我們給予收入領導者的真正禮物是能夠先於其他人發現問題和趨勢。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Dreamdata
dreamdata.io
B2B 行銷與通路和收入相關 Dreamdata 可自動擷取、清理和簡化您的 B2B 上市數據，以提供有關收入驅動因素的完全透明度。
Albacross
albacross.com
第一方意圖數據可了解您的受眾、發現看不見的潛在客戶並豐富每筆記錄以提高行銷和銷售效率。