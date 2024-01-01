替代項 - Wikitude

UniteAR

unitear.com

創新的無編碼擴增實境 SaaS 平台 UniteAR 提供尖端的擴增實境 (AR) 解決方案，無需編碼技能，使每個人都可以進行 AR 創作。透過 UniteAR，使用者可以打造引人入勝的 AR 體驗，這些體驗可在 AR 應用程式和 WebAR 平台上無縫運行，從而為其內容提供多樣化的覆蓋範圍。帶有您的企業名稱的個人化 WebAR URL UniteAR 允許使用者使用自己的企業名稱自訂 WebAR URL，從而為他們在 AR 世界中提供獨特的品牌數位空間。此功能不僅增強了其品牌影響力，還確保了令人難忘的用戶體驗。適用於 Android 和 iOS 的自訂 AR 應用程式 除了 WebAR 之外...