WhoIsHostingThis.com 是一個網站管理員工具，可讓您發現任何網站使用哪個網站主機。 大多數網站管理員工具都在努力解決這個簡單的問題：誰真正託管網站？ 例如，NetCraft.com 可能會給您這樣的印象：HostGator.com 是由 The Planet 託管的。顯然不是——它是由 HostGator 託管的！ -但他們租用了 The Planet 資料中心範圍內的空間。 如果您需要緊急提出 DMCA 投訴、誹謗文件或報告 DDoS 攻擊，那麼了解真正的網站主機非常重要。 WhoIsHostingThis.com 使用多個資料來源來提供更準確的結果，並提供網站託管品牌的評論、託管比較工具和 DMCA 刪除服務。 該工具已在《紐約時報》、LifeHacker 和 Download Squad 上得到專題報導。 英國政府和英國首席警察協會也使用它來追蹤網站主機。

網站： whoishostingthis.com

免責聲明：WebCatalog 與 WhoIsHostingThis 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。