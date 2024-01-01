替代項 - Welcome Spaces
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
FuseBase
nimbusweb.me
將來自多個來源的資訊混亂轉變為井然有序的工作場所。讓您或您的團隊能夠透過更少的迭代和更少的會議更快地完成工作。
Softr Studio
softr.io
Softr 將您的 Airtable 資料轉變為美觀且功能強大的網站、網頁應用程式或用戶端入口網站。選擇一個模板或從頭開始。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu 是一款適用於各種規模團隊的一體化業務管理平台。還沒有 Flowlu 帳號？現在免費註冊！
SuiteDash
suitedash.com
使用我們安全的用戶端軟體設計您自己的用戶端或客戶入口網站存取：全品牌登入、儀表板和帶有白標的電子郵件通知
Copilot
copilot.com
Copilot 是服務企業的現代化客戶門戶 透過客戶入口網站為客戶提供一站式體驗，簡化訊息、付款、文件共享、幫助中心、自訂應用程式存取等。
Moxo
moxo.com
Moxo 互動工作空間被世界各地的領先企業用來簡化數以百萬計的 B2B 項目，從帳戶註冊到帳戶管理。
Accelo
accelo.com
簡化項目、保留、銷售和服務管理。獲得整個客戶資料庫的可見性，改進流程並花更多時間在您的專業知識上。
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay 為您提供統一且易於使用的介面，以便與您的客戶和合作夥伴共享所有連結和文件。
Dock
dock.us
Dock 幫助銷售、客戶成功和行銷協同工作以增加收入。
vcita
vcita.com
使用小型企業的一體化業務管理應用程式推動更多業務並提供優質服務 |
Onehub
onehub.com
Onehub 是一款 Web 應用程序，可提供您與合作夥伴、客戶、同事和供應商輕鬆、安全地共享業務資訊和文件所需的一切。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
Recapped
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完成交易和吸引客戶的速度加快 25%。立即建立共同行動計劃，幫助您更快地完成交易，了解交易中實際發生的情況，並為您的支持者提供支援。
GuideCX
guidecx.com
GuideCX 創建的新客戶入門軟體讓您的生活更輕鬆。該工具使管理內部團隊和更新客戶變得輕而易舉！
Workiro
workiro.com
下一代應用程式獨特地結合了任務、通訊和文件管理功能（包括電子簽名），幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft 讓改變變得更有趣。使用我們的模組化無程式碼軟體設定業務流程並產生 360 度視圖。
Service Provider Pro
spp.co
SPP是一款針對產品化服務機構的客戶管理和計費軟體。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一個全方位服務的 B2B 支付平台，可為您和您的客戶簡化和自動化支付。為您的客戶提供一個白標安全平台，透過多種付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付發票。與領先的會計和 PSA 軟體解決方案集成，同步發票並使自動對帳變得輕而易舉。啟用自動付款和自動電子郵件提醒等自動化功能，可以節省您的時間並更快地收集發票，並解鎖數據洞察力，讓您全面了解付款情況並更好地預測現金流。一切都在一個平台上。
Practice
practice.do
簡化您的教練業務。 我們幫助教練將笨重、脫節和煩人的系統整合到一個簡單的地方。
FileInvite
fileinvite.com
收集所需的所有文件、簽名和資料的速度提高了 80%。
SuiteFiles
suitefiles.com
文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，IT...
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一體化軟體，用於簡化從客製化、產品化到訂閱的銷售服務。它可以幫助企業家和機構在自動化的幫助下加快內部流程。建立您自己的工作流程、自動產生發票並擁有專業外觀的服務目錄，您的客戶可以在其中輕鬆購買。這是一個簡單而優雅的解決方案，它不是儀表板，而是建議將聊天作為操作中心，其中每個新客戶的請求都會建立一個對話線程。您可以在其中發送報價、發票、付款和訊息。完全忘記在選項卡或應用程式之間切換，並在一個地方完成所有操作。 Zendo 可以透過各種白標選項打造自己的，從自訂網域到品牌顏色，甚至是您自己的個人化聊天機器人！聚集您的團隊，讓您的業務在這款易於使用、直覺的軟體中蓬勃發展。
Clustdoc
clustdoc.com
管理專案前階段和入職工作流程的新方法。邀請第三方從自訂入口網站加入您的項目，引導他們完成需要完成的工作，與您的團隊一起審查提交的信息，輕鬆簽署合約和保密協議，並透過您的客戶管理行動應用程式完成工作！
Clinked
clinked.com
Clinked 用戶端入口網站是領先的線上協作軟體。安全、移動且高度可自訂。輕鬆分享文件、溝通、管理專案。
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite 可讓您在易於使用的客戶入口網站中組織客戶通信，因此不會遺漏或遺失任何內容。它具有乾淨、簡約的設計，重點是您想要顯示的工作：儀表板、Figma 板、幻燈片、影片、報告或其他任何內容。如果它可以嵌入到 iframe 中，您就可以在客戶端入口網站中共用它。我們的客戶入口網站是安全的、有組織的、自助服務的。一旦您嘗試了 Ahsuite，您將永遠不會再回到透過電子郵件發送連結的狀態。 Ahsuite 配備了一套專為數位代理商打造的強大協作工具。這意味著您可以告別 Trello、Slack、DropBox 和 LastPass，因為 Ahsuite 讓您只需一次登入即可完成所有操作。透過專...
BrightReturn
brightreturn.com
BrightReturn 提供全面的解決方案，用於自動化會計實務、提高效率、安全性和生產力。 BrightReturn 的軟體致力於改善會計環境，提供了一系列旨在簡化工作流程、增強安全性並促進成長的功能。 BrightReturn 的魅力在於其多方面的優勢。會計師事務所可以採用先進的實踐管理軟體來自動執行日常任務，促進無縫溝通並擴大服務範圍。這項轉型不僅推動業務成長，也提高客戶的投資回報，確保在競爭格局中的策略優勢。保留員工也將受益。透過自動化工作流程和促進協作，該軟體培養了一支更投入和滿意的員工隊伍。可用的培訓資源有助於提高技能、提高工作滿意度和整體員工投資。生產力是 BrightRetur...