替代項 - Webnode
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，允許用戶創建社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dr...
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。借助 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com 是一個自助出版平台，在部落格和其他作品中很受歡迎。它由 Automattic, Inc. 擁有和經營。該網站為註冊用戶提供免費部落格託管，並透過付費升級、「VIP」服務和廣告提供財務支援。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。 7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
Squarespace
squarespace.com
Squarespace, Inc. 是一家美國私人公司，總部位於紐約市。它提供用於網站建立和託管的軟體即服務，並允許用戶使用預先建立的網站模板和拖放元素來建立和修改網頁。 2004 年，Anthony Casalena 在馬裡蘭大學就讀期間創立了 Squarespace，作為部落格託管服務。在 2006 年公司收入達到 100 萬美元之前，他是公司唯一的員工。該公司的員工人數從 2010 年的 30 名員工增加到 2015 年的 550 名。新增了電子商務工具、域名服務和分析；並用拖放功能取代了其編碼後端。
Hostinger
hostinger.com
選擇您的網站託管解決方案並製作完美的網站！從共享主機和網域到 VPS - 我們擁有您在線成功所需的一切。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Google Domains
domains.google
使用 Google 的網域在線上尋找您的位置，並由 Google 的可靠性、安全性和效能提供支援。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是 ICANN 認可的網域註冊商，提供網域註冊和網路託管，總部位於美國亞利桑那州鳳凰城。 Namecheap 是預算託管提供商，擁有 1,100 萬名註冊用戶和 1,000 萬個網域。
Tilda
tilda.cc
使用 Tilda 直覺的網站建立器建立網站、線上商店、登陸頁面。使用數百個預先設計的模板建立您的網站並立即發布。無需代碼。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前稱為 Nimbus）是一款由人工智慧驅動的一體化客戶協作工具，旨在幫助專業服務簡化工作流程並透過客戶入口網站提供出色的客戶體驗。該平台為專業服務提供數百種先進且直觀的功能，用於即時協作、專案和資訊管理，甚至內容創建。透過集中溝通、專案進度追蹤和知識管理的白標客戶門戶，以您的品牌提供服務並提供卓越的個人化客戶體驗。使用創新的拖放文檔產生器來製作具有任何文件格式的互動式超級文檔，並嵌入 2000 多個支援的整合。嘗試使用 FuseBase（以前稱為 Nimbus）團隊工作區中的看板、專案追蹤工具、即時編輯和更多功能來實現高效協作。使用先進的 FuseBase（以前稱為 Nim...
Bubble
bubble.io
Bubble 是一種視覺化程式語言和應用程式平台即服務，由 Bubble Group 開發，使非技術人員無需鍵入程式碼即可建立 Web 應用程式。相反，使用者透過將元素拖放到畫布上並定義工作流程來控制邏輯來繪製介面。 Bubble 的願景是讓手工編碼在很大程度上變得過時。更進階的功能。它在學校中用於教育目的，並被其他組織用於商業目的。該平台隨後還在 Bubble 生態系統內構建的模板、插件和服務中引入了新的利基提供者。
Framer
framer.com
它的原型設計變得簡單——無需程式碼，基於瀏覽器，並且對所有人免費。高保真時間減半。
Elementor
elementor.com
Elementor 是一個動態拖放網站建立平台。 Elementor 用於建立全球 4.6% 的網站，可協助網頁創作者建立令人驚嘆的、全面的 WordPress 網站，而無需任何程式碼。憑藉數百個小部件、整合、網站模板和設計工具，Elementor 用戶可以自訂和擴展其 WordPress 網站建立流程。 Elementor 直覺的 UI 簡化了不必要的設計複雜性，從而產生設計精美且高效能的網站。同樣重要的是，內建彈出表單可以幫助 Elementor 用戶建立可轉換的網站。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest 是一個一體化品牌平台，為用戶提供最好的線上工具，讓他們以最少的時間和精力創建高品質的影片、圖形設計、徽標、模型和網站。與線上商標製作者一起開始創建過程，無需聘請設計團隊即可打造獨特且令人難忘的品牌。該工具可讓您根據不同需求製作高解析度的自訂徽標，只需點擊幾下即可下載。使用逼真的模型在各種物件和佈局上顯示您的設計。從不斷增長的即用型模型模板庫中，選擇您最喜歡的模板，上傳文件，更改顏色，並獲得高品質的視覺效果。影片編輯器可讓您製作工作室品質的解釋動畫、徽標展示、簡介、幻燈片和許多其他類型的視頻，而無需任何技術技能。您所需要做的就是瀏覽影片模板庫，選擇您最喜歡的模板，直接在...
Duda
duda.co
Duda 是領先的網站開發平台，幫助數位行銷代理商和 SaaS 公司建立和管理客戶的數位形象。 Duda 屢獲殊榮的低程式碼無程式碼平台使代理商和 SaaS 公司能夠透過電子商務、客戶管理、搜尋引擎優化、自動化和白標籤等廣泛功能實現更高的生產力和前所未有的成長。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的獨立網站託管平台，深受全球超過 280 萬個網域的所有者信賴。 SiteGround 的託管服務專注於網路速度和安全性，包括簡單但功能強大的網站管理工具和獨特的內部解決方案，使網站運行得更快、更安全。與業界領先的客戶服務相結合，SiteGround 成為自由工作者、小型企業和網站管理員等的首選網站託管提供者。 SiteGround 上的 WordPress 使用者可以使用專門的工具享受託管服務，以實現卓越的網站效能和輕鬆管理。
teleportHQ
teleporthq.io
TeleportHQ 是一款基於 AI 的免費工具，可協助使用 OpenAI 的 Chat GPT 建立網站。它提供了一種革命性的網站和 UI 元素創建方法，提供了一個 AI 網站產生器，能夠根據 ChatGPT 提示建立頁面和元件。 過程簡單且有效率：使用者在 ChatGPT 提示中編寫簡短的描述，之後 AI 建構器會快速產生必要的部分。 然後，使用者可以在 TeleportHQ 視覺化編輯器中進行編輯或匯出程式碼以供獨立使用。 除了生成程式碼之外，它還有助於快速創建原型，在相當短的時間內將想法轉變為功能齊全的原型。 TeleportHQ 還提供人工智慧提示和預建選項輔助的文字編輯功能...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受歡迎的線上銷售漏斗平台之一，使用者可以快速輕鬆地創建精美的銷售頁面，將訪客轉化為潛在客戶和付費客戶。無需技術、設計或編碼經驗。數百個即插即用模板觸手可及。或自訂您自己的頻道。 Clickfunnels 附帶培訓、教學課程以及流暢的第 3 方應用程式、電子郵件和付款整合。用戶在短短 10 分鐘內就建立了工作管道！
Weebly
weebly.com
Weebly 的免費網站建立器可以輕鬆建立網站、部落格或線上商店。為任何類型的商業網站找到可自訂的範本、網域和易於使用的工具。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用戶值得信賴的合作夥伴。 Bluehost 成立於 2003 年，讓新手和專家都能透過可靠的網站寄存、電子商務工具、行銷應用程式、自動化安全性和 WordPress 工具來建立和維護網路形象。其一站式儀表板使用戶可以輕鬆管理其網站的大部分方面，從指標到網站安全。 Bluehost 以開源技術為基礎，持續支援並參與無數開源項目，幫助推動網路充分發揮潛力。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
10Web
10web.io
10Web是領先的人工智慧網站和人工智慧電子商務建構器。在當今時代，我們使線上機會的獲取變得民主化。我們的人工智慧工具簡化了數位業務的創建和管理，打破了技術障礙。我們的人工智慧網站產生器簡化了您線上形象的創建、管理和擴展。同時，10Web Hosting 可為您的網站提供最佳效能、可靠性和速度，使先進技術普及到所有人。透過 10Web，您可以專注於您的熱情，而我們則負責管理技術細節。
Carrd
carrd.co
一個免費平台，用於為幾乎任何內容建立簡單、完全響應式的單頁網站。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Nicepage
nicepage.com
Nicepage 是您的第一個網站設計器，它透過革命性的徒手定位打破了網站建立者常見的限制。 Nicepage 使用乾淨的 HTML 程式碼產生適合行動裝置的網站。