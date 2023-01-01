WEAR ABC3
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WEAR, ABC 3 是ABC 在佛羅裡達州西北部和阿拉巴馬州南部的附屬機構，提供佛羅裡達州彭薩科拉和阿拉巴馬州莫比爾及附近地區的當地新聞、天氣預報、路況更新、活動通知和社區感興趣的項目、體育和娛樂節目墨西哥灣沿岸地區的城鎮和社區，包括佛羅裡達州：彭薩科拉、Gulf Breeze、Cantonment、Century、Jay、Pace、Milton、Perdido Key、彭薩科拉海灘、納瓦拉、沃爾頓堡海灘、瓦爾帕萊索、尼斯維爾、德斯坦、桑德斯廷、賴特、霍爾特、克雷斯特維尤、貝克、查穆克拉；阿拉巴馬州：奧蘭治海灘、羅伯茨代爾、格爾夫海岸、斯台普爾頓、埃爾伯塔、費爾霍普、達芙妮、普里查德、奇卡索、薩拉蘭、薩摩、蒂爾曼角、西奧多、巴尤拉巴特雷、多芬島、弗利、貝米內特、阿特莫爾、弗洛馬頓、布魯頓、弗洛拉拉、塞梅斯、西班牙堡和莉蓮。
網站： weartv.com
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