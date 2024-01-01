替代項 - Wayleadr
Skedda
skedda.com
辦公室、共享辦公空間、大學、體育場館、工作室和教堂只是 Skedda 管理辦公桌、房間、庭院、工作室、大廳和所有其他「空間」使用的一些場所。
Envoy
envoy.com
將人們聚集在靈活的工作場所 加入成千上萬家依靠 Envoy 來保持混合工作場所平穩、安全運作的公司，讓內部的每個人都能蓬勃發展。
Robin
robinpowered.com
Robin 是業界領先的靈活工作場所平台，用於將人們與房間、辦公桌以及彼此連接起來。我們與您已經了解和喜愛的工具集成，使採用變得輕而易舉。
deskbird
deskbird.com
點擊、預訂、工作 終於推出一款深受使用者喜愛的辦公桌預訂軟體。使用最直觀的工作空間預訂解決方案轉向混合工作場所 - 從第一天起，您的員工就會喜歡它。 辦公桌輪用和辦公室規劃正確。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD 產品可協助您管理共享辦公室、靈活空間和混合工作場所，並為人們提供出色的工作場所體驗。
Yoffix
yoffix.com
想要優化辦公室使用並創造員工喜愛的快樂混合工作環境嗎？借助我們以人為本的工作場所平台，員工可以輕鬆安排辦公時間並預訂共享辦公桌、房間和停車場，而公司則可以追蹤、管理和優化其辦公資產。 Yofix 易於設定（只需幾個小時）、使用直覺、可自訂並與 Microsoft Teams 和 Slack 完美整合。我們的辦公室管理應用程式是一種直覺的解決方案，旨在優化工作空間利用率、提高團隊生產力並在當今動態的工作環境中提供靈活性。它適合各種規模的企業，從小型團隊到大型公司。 Yoffix 提供您掌握混合工作所需的一切： - 安排辦公室和遠端工作時間，以激勵員工返回辦公室- 互動式3D 平面圖- 任何辦公室...
Whatspot
whatspot.app
使用 Whatspot 將您的工作空間管理提升到新的高度。我們提供動態解決方案，滿足您的所有預訂需求 - 從辦公桌到（會議室）房間和停車位，同時保持易於使用，非常適合企業、共享辦公空間、大學和公共機構。 Whatspot 對於 3 個空間和最多 15 個用戶永久免費！透過我們直覺的平台免費體驗無與倫比的效率，並在您需要擴展時進行擴展。我們的定價在設計時考慮到了可擴展性，該計劃根據您的使用情況提供靈活的定價結構。受益於：互動式地圖、行動應用程式、工作場所二維碼、輕鬆訪客存取、審批流程、空間利用率統計。簡化您的空間、簡化預訂並優化資源使用，同時增強使用者體驗。選擇 Whatspot 打造更聰明、更...
Team Today
team-today.com
Team Today 提供了一個易於使用的規劃和管理工具，透過顯示同事計劃在哪裡工作、哪些辦公室最繁忙以及人們的工作日期，使員工能夠決定在哪裡工作以及何時工作。然後對這些資訊進行分析，以提供有關辦公空間使用方式的見解和趨勢。
Gable
gable.to
Gable 的總部平台允許工作場所和房地產團隊透過辦公桌和會議室預訂、徽章整合、訪客管理來管理其租賃的辦公空間——所有這些都在同一個平台上，他們可以運行靈活的政策、預算和控制。 Gable 提供混合遠距工作場所的 360 度全方位視圖，並提供資料和分析來管理和最佳化它。
Duome
duome.co
Duome 是一款適用於混合式工作團隊的智慧調度平台，可根據您需要見的人員和需求完成的工作，推薦完成手頭任務的最佳地點，從而增強協作和辦公室使用。
Booxpace
booxpace.com
辦公室預訂應用程式提供靈活、安全且以員工為導向的解決方案，適合不斷發展的業務模式。創建您自己的工作空間讓您的員工可以使用 Booxpace 根據自己的需求隨時隨地快速規劃辦公時間，並為自己和團隊成員預訂。 • 定義工作空間 • 容量和預訂管理 • 最大日數控制 溝通 使用 Booxpace 通知您的員工、提出明智的建議以及管理您的活動和培訓預訂。 • 行動通知 • 內部公告 • 提示與技巧 衡量與改進 透過員工如何使用辦公室的各種分析來衡量對資源的需求，並制定提高資源效率的策略。 • 最常使用的區域 • 按位置劃分的人員分佈 • 需求管理（餐廳、停車場等） 包括您的員工 允許您的員工使用 Bo...
Ofisly
ofisly.com
Ofisly 是一款工作場所預訂和辦公室管理應用程式。 Ofisly，終極工作場所預訂和辦公室管理應用程序，設計時考慮到簡單性。我們易於使用的介面將權力交給您的員工，只需點擊幾下即可輕鬆預訂辦公桌或停車位。借助訪客管理、包裹追蹤和事件報告等前台工具，告別傳統辦公室管理的麻煩，所有這些工具都無縫集成到Ofisly 中，根據辦公室經理的見解構建，Ofisly 專為簡化您的工作空間運營而量身定制。不再需要冗長的銷售會議 - 開始獨立使用 Ofisly，體驗互動式平面圖和地圖的效率，您可以根據您的辦公室佈局進行自訂。無論您是管理混合團隊還是在靈活的辦公室運營，Ofisly 都能滿足您的需求。 Ofis...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq 是一個工作場所體驗平台，讓組織能夠管理辦公空間，同時完美同步房地產策略和員工體驗。我們為工作場所團隊提供使用者友善的工具，讓他們可以根據即時數據自信地優化工作空間、管理靈活的工作政策並打造無縫的工作場所體驗。
UnSpot
unspot.com
疫情過後，許多員工不再需要每週在辦公室工作 5 天，公司也不再需要只分配一個人的工作場所，讓不同的人在不同的日子坐在同一個地方。尋找擁有合適設備的最佳工作場所，或找到您想坐在一起的同事。一鍵預訂餐桌或會議室。圍繞團隊何時到達辦公室來規劃您的日程安排，無需長時間討論。不要錯過你想交談的同事來到辦公室的日子。在您很少去的辦公室或樓層中尋找出路。該系統包含易於使用的所有必要集成，例如 Active Directory、Google 和 Exchange 日曆。如果一家公司甚至部分引入彈性工作崗位，這會給人們一個選擇，公司就有機會增加員工，而無需花費昂貴的費用搬到另一個辦公室。不要讓混合工作妨礙協同工...
Comeen
comeen.com
數位看板、會議室預訂、每週計劃、工作場所分析：在人與工作場所之間創造無縫體驗。立即探索 Comeen，並獲得 14 天免費試用。