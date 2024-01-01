替代項 - Warp VR
ClassVR
classvr.com
ClassVR 是一個多功能平台，利用虛擬和擴增實境的力量進行從課堂到董事會的教育和培訓
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。它使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫...
TrainBeyond
trainbeyond.com
Virtual Realty、桌面和行動培訓軟體基於遊戲，具有成本效益，並可根據任何公司的規模進行擴展。透過 TrainBeyond，您可以按照行業標準透過實踐和互動體驗來培訓您的員工，而無需承擔風險。
FundamentalVR
fundamentalsurgery.com
策略夥伴，幫助醫療器材領導者解決能力@規模差距，以推動商業成功。
Motive.io
motive.io
Motive 培訓平台是一個完整的工具集，使培訓專業人員能夠創建和控制他們的 VR 培訓，從而可以輕鬆地大規模建立和分發 VR 培訓材料。
CenarioVR
cenariovr.com
使用最簡單的 VR 平台打造沉浸式體驗。
Viar360
viar360.com
Viar360 是最直觀的創作和發布平台，可減少從 360° 影片和照片創建高度引人入勝的沉浸式培訓和學習體驗所需的時間、精力和知識。 Viar360 可讓您建立身臨其境的學習場景，您的學習者可以在其裝置上以「全景模式」或使用 VR 耳機以「虛擬實境」體驗。 Viar360 讓您可以匯入 360° 媒體資產並添加熱點、常規媒體檔案、測驗或其他互動元素，讓學習者參與現實生活場景。透過Viar360，您可以進行「虛擬導覽」、「代入X」、訓練「安全演習」、體驗「危機管理」等等。