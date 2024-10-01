替代項 - Vultr
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。 7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
Hostinger
hostinger.com
選擇您的網站託管解決方案並製作完美的網站！從共享主機和網域到 VPS - 我們擁有您在線成功所需的一切。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是 ICANN 認可的網域註冊商，提供網域註冊和網路託管，總部位於美國亞利桑那州鳳凰城。 Namecheap 是預算託管提供商，擁有 1,100 萬名註冊用戶和 1,000 萬個網域。
IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美國雲端基礎設施供應商，總部位於紐約市，資料中心遍佈全球。 DigitalOcean 為開發人員提供雲端服務，協助部署和擴展在多台電腦上同時執行的應用程式。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大網路電腦的託管公司。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的獨立網站託管平台，深受全球超過 280 萬個網域的所有者信賴。 SiteGround 的託管服務專注於網路速度和安全性，包括簡單但功能強大的網站管理工具和獨特的內部解決方案，使網站運行得更快、更安全。與業界領先的客戶服務相結合，SiteGround 成為自由工作者、小型企業和網站管理員等的首選網站託管提供者。 SiteGround 上的 WordPress 使用者可以使用專門的工具享受託管服務，以實現卓越的網站效能和輕鬆管理。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用戶值得信賴的合作夥伴。 Bluehost 成立於 2003 年，讓新手和專家都能透過可靠的網站寄存、電子商務工具、行銷應用程式、自動化安全性和 WordPress 工具來建立和維護網路形象。其一站式儀表板使用戶可以輕鬆管理其網站的大部分方面，從指標到網站安全。 Bluehost 以開源技術為基礎，持續支援並參與無數開源項目，幫助推動網路充分發揮潛力。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上為 OVH Groupe SAS）是一家法國雲端運算公司，提供 VPS、專用伺服器和其他 Web 服務。截至 2016 年，OVH 擁有全球面積最大的資料中心。截至 2019 年，它是歐洲最大的託管供應商，也是全球第三大實體伺服器託管供應商。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家網路服務公司，成立於 2002 年，專門為世界各地的企業提供尖端工具和服務。我們以不同的方式做事，提供可持續的優質解決方案而不犧牲性能。如今，我們是英國最大的獨立網路託管公司，也是世界上唯一的共益企業網路託管和公有雲供應商。無論是我們屢獲殊榮的網站寄存、客製化雲端服務、VoIP 解決方案，還是出色的英國客戶支持，我們在產品、服務或地球優先的方法上都絕不妥協。我們由 100% 再生電力提供動力，在將利潤再投資於改善我們的服務後，我們將所有剩餘現金用於環保措施。我們抵消了整個員工的碳排放，並種植了數百萬棵碳捕獲、恢復棲息地的樹木。無論您的企業規模或抱負有多大，Krystal ...
Contabo
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Contabo🥇雲端 VPS 和專用伺服器，價格實惠。 以更少的成本獲得更多的運算能力 |來自真人（而非機器人）的屢獲殊榮的支持！ | 6 個地區，10 個地點 |過去 12 個月內正常運作時間為 99.996%
Gandi
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➤ 電子郵件、網站寄存、SSL 憑證 ✅ 一切都從網域開始 ✅ 在我們的 750 個擴充功能中購買完美的網域！
HostGator
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HostGator 是安全且經濟實惠的網站寄存的領先供應商。了解為什麼成千上萬的客戶信任我們來滿足他們的網站託管需求。
Domain.com
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找到完美的網站域名就像 1-2-3 一樣簡單。購買網域、建立和託管網站，並享受我們專業的線上行銷工具。
GreenGeeks
greengeeks.com
快速、安全且環保的虛擬主機。 網路是環境的巨大污染者。開始在世界領先的環保網路託管供應商上託管您的網站，並對環境產生積極影響！
Cloudways
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專為非凡體驗而打造。託管雲端託管平台。專注於您的業務並避免所有網站寄存麻煩。我們的託管託管保證了無與倫比的性能、可靠性和選擇，以及作為您的擴展團隊的 24/7 支持，使 Cloudways 成為不斷發展的代理商和電子商務企業的最終選擇。
Dynadot
dynadot.com
一個功能強大的網域市場。 我們是 ICANN 認證的網域和網站建立解決方案，可協助您輕鬆、經濟且安全地管理您的網域。
Hostwinds
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Hostwinds 以具有競爭力的價格提供可靠的雲端解決方案。自 2010 年成立以來，我們的首要宗旨是為全球託管客戶提供最好的客戶服務和產品。我們的專業支援全天候 (24/7) 為客戶提供，並擁有 99.9999% 的正常運作時間保證。 Hostwinds 客戶可以放心，因為他們的託管仍然掌握在可靠的手中。
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輕鬆的全球基礎設施。全球有數千家企業由 UpCloud 提供支援。我們的客戶在我們的企業級雲端平台上運行關鍵業務應用程式。他們重視我們的高效能、可靠的服務和個人化的方法。
Crazy Domains
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Crazy Domains 為全球 100,000 家企業和個人提供網域、主機、線上行銷和商業產品。
A2 Hosting
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A2 Hosting 是您的高效能虛擬主機提供者。在其經過微調的 SwiftServer 平台上託管您的網站，該平台具有 Turbo Server 選項，與競爭解決方案相比，頁面載入速度提高了 20 倍。無論您需要共享主機、經銷商主機、VPS 主機或專用主機，A2 Hosting 都能滿足您的需求。享受由 99.9% 正常運作時間保證支援的超可靠服務以及 24/7/365 Guru Crew 支援團隊的專家支援。
Scaleway
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首選雲。幫助開發人員和團隊建構、部署和擴展歐洲最完整的生態系統。
Zomro
zomro.com
加入 Zomro.com！我們公司提供廣泛的服務：託管、VPS、外匯 VPS、專用伺服器、FTP 儲存、網域註冊、DDOS 攻擊防護、VPN 服務等等。我們自 2014 年開始工作。技術支援隨時準備為您提供協助。伺服器位於荷蘭，提供了網站的高可用性和效能。我們還提供聯盟計劃，讓您輕鬆賺錢。加入並為每位推薦客戶獲得獎勵。無論您是網站管理員、企業家還是網站所有者，Zomro.com 都能提供全方位的服務來確保您的線上形象。
Serverspace
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雲端IT基礎設施租賃服務：強大的硬體、99.9% SLA、按需付費、全球資料中心、即時支援、荷蘭辦事處。 Serverspace.io - 雲端服務供應商。
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity 於 2002 年由幾個人創立，他們的使命是：創建一家專注於簡化託管的卓越公司。從位於典型地下室的單一伺服器機架開始，我們的願景是建立一家託管公司，不僅支援客戶成長，而且還促進客戶成長。透過專注於客戶的需求和成功，Hivelocity 已從地下室的單一伺服器機架發展成為在 4 大洲 36 個城市運營 38 個世界級資料中心。如今，我們維護和管理數以萬計的專用伺服器、虛擬化伺服器和私有雲解決方案。我們的每個資料中心均經過 SSAE-16 SOC1 和 SOC2 認證，也提供 HIPAA 和 PCI 合規服務。 Hivelocity 是一家私人企業，目前擁有 100 多名業內最...
UltaHost
ultahost.com
UltaHost 是關鍵任務網站和應用程式快速託管解決方案的領導者。擁有穩定的 VPS 或專用主機以獲得流暢的操作。 UltaHost 是一個高效能網站寄存平台，可協助您為任何類型的數位專案獲得快速、穩定且安全的網站，無論是電子商務商店、部落格、公司投資組合、代理行銷、媒體和內容發布、社交網絡，還是中小型企業。它為公司、企業和個人提供共享、廉價的 VPS（虛擬專用伺服器）、VDS（虛擬專用伺服器）和廉價的專用託管解決方案，以使其專案成功。
Pair Networks
pair.com
Pair 是一家網站託管公司，擁有超過 25 年的經驗、99.9% 的伺服器正常運行時間以及各種強大的網站託管計劃，所有這些均由真正員工提供的 24/7 友好技術支援提供支援。
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada 是一家私人且獨立資助的網站託管供應商，成立於 2019 年 11 月，其團隊致力於提供快速、安全和可靠的網站託管服務。 HostArmada 不僅僅是一家網頁寄存公司。我們是一支充滿熱情的團隊，致力於為客戶提供卓越的託管服務。我們的重點是提供快速、安全和可靠的網站託管服務，以滿足全球企業和個人的獨特需求。在 HostArmada，我們了解每個企業都是不同的，這就是為什麼我們提供廣泛的託管解決方案來滿足各種規模的公司（從小型新創公司到大型企業）的需求。我們的託管服務包括共享託管、經銷商託管、VPS 託管和專用 CPU VPS，所有這些均由強大的雲端基礎設施支持，可確保您網站...
RamNode
ramnode.com
RamNode - 高效能 OpenStack SSD VPS 雲端伺服器和 cPanel 共享託管
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting 成立於 2003 年，是一家位於美國新澤西州 Old Tappan 的網站寄存公司，為世界各地的客戶提供最實惠、最可靠的網站寄存解決方案。 AccuWeb Hosting 是一家無債務的私人公司，擁有超過 14 年的經驗。截至目前，AccuWeb Hosting 已為超過 101,025 名滿意的客戶提供服務，而且數字還在增加。 AccuWeb Hosting 的線上支援人員每週 7 天、每天 24 小時開放。為了您的方便，您可以提出支援請求或參與即時線上聊天。所有的票證和聊天請求都得到了高技能的 3 級託管技術人員的滿意答案。大多數支援請求都會在 30 分鐘內...