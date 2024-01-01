在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「Vouchery」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Vouchery.io 是一個全通路行銷平台，可協助品牌實現自動化個人化行銷促銷，進而提高促銷投資報酬率。我們基於 API 的可編程基礎架構能夠在客戶旅程的每一步及時觸發最相關的優惠，從而在所有接觸點推動行動並塑造客戶參與度。 Vouchery Promo Hub 可以輕鬆與任何第三方行銷平台集成，確保透過電子郵件、簡訊或 WhatsApp 等訊息應用程式即時分發優惠券。所有這些都旨在減少折扣並提高參與度。

網站： vouchery.io

免責聲明：WebCatalog 與 Vouchery 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。