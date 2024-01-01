替代項 - VoIP.ms
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計畫進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。在 COVID-19 大流行期間，Zoom 和類似產品的使用量大幅增加遠距工作、遠距教育和線上社交關係。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
OpenPhone
openphone.co
適合新創公司和小型企業的電話
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Twilio
twilio.com
Twilio 是一家美國雲端通訊平台即服務 (CPaaS) 公司，總部位於加州舊金山。 Twilio 允許軟體開發人員以程式方式撥打和接聽電話、發送和接收簡訊以及使用其 Web 服務 API 執行其他通訊功能。
MightyCall
mightycall.com
小企業的聲音。快速、簡單、安全。專為小型企業設計的虛擬電話系統。
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家位於亞利桑那州斯科茨代爾的網路語音協定 (VoIP) 公司。 Nextiva專注於基於雲端的通訊領域 Nextiva表示其電話和其他技術服務目前被15萬家企業使用。
GoTo
goto.com
GoTo 是一個統一通訊平台，以低廉的價格提供視訊會議、網路研討會和電話系統解決方案。今天就了解更多。
CallHippo
callhippo.com
適用於商業和企業的虛擬電話系統可在 3 分鐘內提供 50 多個國家/地區的本地和免費電話號碼。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
Ring4
ring4.com
經濟實惠且簡單的線上商務電話系統。 30 秒內設定您的商務電話號碼，並在雲端進行通話、簡訊和視訊會議。告別昂貴的額外 SIM 卡、數據套餐和固定電話。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
Grasshopper
grasshopper.com
虛擬電話系統可以幫助您的企業在處理大量來電時保持井井有條。聽起來很專業並保持聯繫。
8x8 Work
8x8.com
透過 8x8 Work，無論您身在何處，都可以與客戶和同事保持聯繫。從打電話自然過渡到聊天再到螢幕分享。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
Ooma Office
ooma.com
Ooma 是一家最先進的商業和家庭電話服務提供商，以及智慧安全系統。
KrispCall
krispcall.com
虛擬雲端電話系統，為企業提供可靠的電話服務。從單一應用程式向國際和本地號碼發送/接收簡訊、VoIP 呼叫。
Ringover
ringover.com
建立與您的 CRM 整合的強大呼叫平台，可透過 PC 和智慧型手機存取並取得全球號碼。
Telnyx
telnyx.com
與客戶建立聯繫不應該很複雜。我們的通訊 API 讓一切變得簡單。
Textr Team
textrapp.com
每月只需 7 美元，即可將所有通話、簡訊和語音郵件集中在一個應用程式中。取得大量簡訊、自動助理和 TOS Ai 功能！
Cloudtalk
cloudtalk.com
幫助企業與客戶建立聯繫。 CloudTalk 的呼叫中心軟體擁有超過 160 個國家的電話號碼，可協助成長中的企業擴展到本地地區之外。
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze - 協作電話系統
Sonetel
sonetel.com
在您選擇的任何城市和國家/地區擁有自己的本地電話號碼。隨時隨地接聽電話。每月 1.79 美元起。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基於雲端的聯絡中心軟體，用於大量銷售和客戶服務。客戶範圍從中小型企業到大型企業客戶。其他主要客戶產業包括：媒體、安全服務、能源、電信、金融服務、市場研究和募款。我們的智慧工具可協助您最大限度地提高通話效率並協助您銷售更多產品。 LeadDesk 可以獨立使用，也可以與 CRM 系統整合。我們的客戶透過高效的呼叫處理、無縫的 VoIP/GSM/PBX 連接、整合的聯絡人清單、聯絡人資料管理以及進階監控和報告來提高座席工作效率。 LeadDesk 基於雲端且高度可擴充。銷售組織選擇 LeadDesk 是因為它們關閉次數更多、沒有停機時間、沒有啟動成本且營運成本更低。
iPlum
iplum.com
iPlum 是商務專業人士的行動優先解決方案。它可以在您現有的智慧型手機上運行，無需更換運營商。您將獲得一條具有通話、簡訊和電話系統功能的單獨線路。它使用簡單，並有企業安全控制支援。該平台為醫療保健專業人員提供 HIPAA 合規性，為金融和法律部門員工提供行動通訊合規性。企業可以為其行動線路獲得自動助理、分機、通話錄音、轉錄、自動文字回覆等進階功能。優點： • 具有語音網路模式的雙呼叫可靠性iPlum 可以使用您的語音網路以運營商級可靠性路由呼叫，而無需依賴VoIP 互聯網數據，並且仍然將您的iPlum 號碼顯示為來電顯示，或者您可以使用Wi-Fi 切換到預設數據網路Fi/3G/4G/LTE...
Zadarma
zadarma.com
Zadarma 在 100 多個國家/地區提供虛擬電話號碼、免費雲端 PBX 和 CRM 系統。視訊會議.呼叫追蹤。語音分析。現在試試看！
Aloware
aloware.com
享受無限通話 + 短信，每位客服人員每月 50 美元起。與 HubSpot、Zoho 等整合！配有電源撥號器和自動化工具。
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truly.co
了解排名第一的電話系統，供銷售團隊追蹤、分析和指導客戶對話。
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