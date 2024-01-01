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VoIP.ms 成立於 2007 年，由一群 IT 和業務專業人士創建，他們相信有更好的方法可以為像他們一樣渴望高品質通訊解決方案的公司提供網路電話服務。由於嚴格要求自備設備，VoIP.ms 消除了一些電話提供者帶來的限制和昂貴的手持設備。這使得 VoIP.ms 能夠無限制地專注於維護廣泛存取且功能豐富的服務。除了市場上最好的自助雲端電話平台之外，VoIP.ms 還是少數幾家無需簽訂合約即可以最優惠的價格提供服務的提供者之一，所有這些都具有高水準的服務和品質。
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