替代項 - VOGO Voice
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
ChatBot
chatbot.com
使用 ChatBot 將客戶服務自動化，不錯過任何銷售或幫助客戶的機會。從頭開始建立自己的聊天機器人，無需任何技術技能！
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Botmake
botmake.io
超級簡單、乾淨的對話式人工智慧聊天機器人建立工具，適合您的網站。您無需編碼即可輕鬆製作聊天機器人
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
BotStar
botstar.com
透過無縫即時聊天到聊天機器人解決方案，發現更多與客戶在線上互動的方式。立即免費取得 BotStar！
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是為 Facebook 創建人工智慧聊天機器人的領先機器人平台。了解如何快速輕鬆地建立 Facebook Messenger 機器人 - 無需編碼。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一個無程式碼工作區，可釋放 WhatsApp 的強大功能，透過分享收件匣、WhatsApp 無程式碼聊天機器人、WhatsApp 廣播等擴展您的業務
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Relevance AI
relevanceai.com
建置和部署人工智慧驅動的自動化。 將 GPT 提升到新的水平，並透過鍊和代理實現更多內部工作流程的自動化。完全託管的部署、低程式碼且對開發人員友好。
Qualified
qualified.com
合格幫助公司更快建立通路。利用您最大的資產 - 您的網站 - 識別最有價值的訪客，立即開始銷售對話，安排會議，轉換出站和付費流量，並發現購買意圖的信號。
Sendbird
sendbird.com
讓您的應用程式具有社交性。從 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每個深受喜愛的應用程式都離不開強大社群的支援。透過將聊天、語音或視訊添加到您的應用程式中，更貼近您的需求。
Voiceflow
voiceflow.com
建構人工智慧代理的協作平台。 團隊使用 Voiceflow 一起、更快、大規模地設計、測試和啟動聊天或語音 AI 代理。
Engati
engati.com
Engati 是最好的免費、無程式碼 AI 聊天機器人和即時聊天平台，可用於建立 AI 聊天機器人並在 WhatsApp、網站、Messenger 等上進行即時對話。
SnatchBot
snatchbot.me
在我們的革命性平台上創建用於多通路訊息傳遞的智慧聊天機器人。 SnatchBot 消除了複雜性，並幫助您為客戶建立最佳的聊天機器人體驗。我們提供強大的管理功能和企業級安全性，以遵守法規要求。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 讓消費者能夠管理自己的日常生活並透過聊天與企業進行交易。
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) 是全球企業和行動營運商值得信賴的通訊服務供應商。 GMS 的 CPaaS 解決方案使品牌能夠透過單一 API 和自助服務平台統一多通路客戶通訊。與之相輔相成的是人工智慧驅動的聊天機器人和 CCaaS 平台，使品牌能夠在任何接觸點建立引人入勝的雙向 24/7 溝通，從而顯著增強客戶體驗。作為行動營運商的重要合作夥伴，GMS 透過優化 A2P、P2P 和 P2A 流量交換，同時防止簡訊和語音欺詐，增強其訊息業務並保護收入。 GMS 成立於 2006 年，是安全、合法和透明訊息傳遞的領導者和產業大使。其總部位於瑞士巴爾，在全球設有區域辦事處...
LivePerson
liveperson.com
對話式人工智慧絕不是人造的。 與您的客戶建立有意義的個人化聯繫，同時為您的業務帶來真正的成果。
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家領先的對話式人工智慧公司，提供對話式人工智慧和生成式人工智慧的企業級人工智慧解決方案。我們專注於透過基於人工智慧的聊天機器人增強金融服務、電子商務、電信和客戶服務領域的客戶體驗，幫助企業實現提高客戶忠誠度和收入的目標。
mottle
mottle.com
透過友善的聊天機器人將訪客變成客戶。 輕鬆創建適合您業務需求的人工智慧聊天機器人：簡化客戶支援並提高客戶滿意度 - 無需任何編碼。只需用簡單的語言寫下您的說明即可。
WideBot
widebot.net
WideBot 是中東和北非地區領先的以阿拉伯語為重點的對話式人工智慧聊天機器人建構平台。 我們的使命是為企業提供像人類一樣聊天的人工智慧機器人，以便他們能夠與客戶建立牢固的關係，並透過無縫的個人化體驗來最大化他們的成果。 我們提供從資料培訓和建置、客製化和優化到託管和維護的基本到全面的解決方案，並提供持續的技術支援。
Steamship
steamship.com
使用我們的 Python SDK 建立 AI 代理，並輕鬆部署到雲端。存取無伺服器雲端託管、向量搜尋、網路鉤子、回呼等。
Parallel AI
parallellabs.app
了解並行 AI—專為現代企業量身定制的尖端解決方案。透過平行 AI，為每個特定任務選擇最合適的 AI 模型，確保無與倫比的效率和準確性。我們的平台與您現有的知識庫無縫集成，培養出了解情況並準備好應對您的業務挑戰的人工智慧員工。無論是快速進行穩健的研究項目還是按需提供專家諮詢，Parallel AI 都能為您的企業配備虛擬專家，讓您隨時隨地進行聊天。
NoForm.aI
noform.ai
您是否厭倦了因繁瑣的潛在客戶表格而失去潛在客戶，導致他們離開您的業務？透過出色的人工智慧銷售助手，將您的潛在客戶開發和轉換率提升到新的高度！ NoForm.AI 是您最好的基於 GPT-4 的銷售代理，只需 3 分鐘即可與您的數據成為朋友。 是什麼讓 NoForm.AI 脫穎而出？ * 提高參與度。 NoForm.A 提供即時答案，對訪客進行資格預審，並有效率地為您收集聯絡資訊。 * 對訪客進行資格預審。 透過專注於準備購買的潛在客戶而不是在可能不會實現的潛在客戶上投入時間來最大化您的努力。 * 提高潛在客戶轉換率。 忘記典型的網站表單，透過個人化的人工智慧銷售助理將您的潛在客戶轉換率提高...
My AskAI
myaskai.com
適用於 SaaS 業務的 AI 客戶支援聊天機器人只需幾分鐘即可構建，可節省您處理一般支援請求的時間，以便您可以將更多時間花在客戶身上。
Meya
meya.ai
Meya 是一個客戶體驗 (CX) 自動化平台，可協助組織透過網站、行動應用程式等上的對話介面更好地服務客戶。 Meya 基於雲端的平台降低了營運成本並擴展了功能，同時創造了高品質、個人化的客戶體驗。
Lindy
lindy.ai
Lindy 是一位人工智慧助理，旨在管理您的日常任務，並擔任忙碌的專業人士的行政助理。 Lindy AI 代理與您現有的工具集成，並具有自動化日常工作所需的個人化環境。 無論您是在尋找 * 自動化行政助理，用於整理電子郵件和規劃旅行 * 抄寫員抄寫醫療記錄 * 用於自動化客戶支援的聊天機器人 * 或為您的業務職能和團隊客製化解決方案... 有一個林迪適合你。 如果沒有，您可以在幾分鐘內建立一個專門構建的人工智慧代理，而無需一行程式碼。
Konverse AI
konverse.ai
Konverse 是一個會話參與和聊天機器人平台，可協助您跨 WhatsApp、Instagram、Facebook、即時聊天、Google 我的商家等建置、管理和部署自動參與機器人。
konversable
konversable.com
Konversable 是一款強大的聊天解決方案，旨在取悅您的客戶並轉換更多詢問。 我們的解決方案可用於許多不同的用例。 Konversable 旨在透過多種方式幫助我們的客戶： * 啟用即時聊天備份的客戶現在可以透過應用程式收到傳入即時聊天請求的通知，甚至可以直接在應用程式內與用戶聊天。 * 我們基於雲端的解決方案中存在的所有即時聊天功能都可以在應用程式中使用，包括在部門之間轉移聊天的能力，以及創建/插入快速回復以提高易用性。 * 客戶可以收到任何機器人產生的潛在客戶的通知，確保可以快速採取行動。 * 可在所有訊息頻道的連線處查看聊天記錄；包括網站聊天、Whatsapp 聊天和 Mess...
Juji Studio
juji.io
無程式碼認知 AI 聊天機器人建構器 Juji Studio 將認知人工智慧和運算心理學與直覺的圖形使用者介面(GUI) 相結合，使任何人都可以創建、部署和管理他們的自訂認知人工智慧聊天機器人，無需任何程式碼和IT 資源。輕鬆實現 100 倍的價值實現時間。 與任何其他人工智慧聊天機器人不同，認知人工智慧聊天機器人具有先進的人類軟技能。憑藉這些技能，他們可以積極傾聽用戶的意見並做出同理心的回應。他們還可以從言外之意自動推斷出每個用戶的獨特特徵，例如 Big 5 性格特徵和軟技能，並利用這些洞察力為每個用戶提供深度個人化的服務。 Juji Studio 已用於自動化各種複雜的人員參與任務，例...
FosterFlow
fosterflow.com
我們為公司和小型團隊提供最強大的人工智慧模型的聊天介面。
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks 是一個全端對話式 AI 平台，提供一套用於為各種應用程式建置、部署和管理 GenAI 聊天機器人的工具。 它提供的功能包括用於設計聊天機器人工作流程的拖放介面、用於理解用戶輸入的自然語言處理功能、與WhatsApp 等流行訊息平台的整合、用於監控聊天機器人效能的分析以及適用於Web 和移動環境的部署選項。 我們都看過典型的網站聊天機器人。幸運的是，生成式人工智慧的潛力遠遠超出了這些基本聊天機器人本身所能完成的事情。 BotStacks 更進一步，支援進階聊天功能，以便客戶可以直接從行動應用程式中實現這些下一代聊天機器人。 BotStacks 正在為 GenAI 聊天...
Botanic
code7.com
該平台使得只需拖放模組即可創建整個交互樹。之後，只需單擊即可將完成的機器人發佈到您最喜歡的頻道，例如 WhatsApp Business 和 Web Chat。
Arsturn
arsturn.com
在當今快節奏的數位世界中，企業不斷尋求與客戶互動的創新方式。 Arsturn AI 作為尖端解決方案出現，提供可以輕鬆整合到您的網站中的自訂 ChatGPT 聊天機器人。只需一分鐘的設置，Arsturn AI 承諾透過提供即時支援和增強用戶體驗來徹底改變企業與訪客互動的方式。 Arsturn AI 利用對話式 AI 的力量為用戶提供高度互動且反應迅速的聊天機器人。下面我們來看看底層機制： * 利用先進的自然語言處理 (NLP) 來理解和回應使用者查詢。 * 適應您的品牌聲音，以保持溝通的一致性。 * 提供即時交互，確保網站訪客立即獲得協助。 Arsturn AI 的 ChatGPT 解決方...
UNOY
unoy.io
人工智慧輔助工作。 - UNOY® 是一個無程式碼建置平台，可讓您有效地數位化您的知識、流程和決策。 UNOY 也讓專業知識更容易記錄和付諸實踐。 透過提供量身定制的人工智慧助理、靈活適應個人需求、專業的安全性、持續改進和簡單的無程式碼解決方案，UNOY 使公司能夠提高其工作流程的效率和有效性。 UNOY 支援公司利用人工智慧的優勢、節省成本並以合法安全的方式開展工作。 只需點擊幾下，即可在我們的視覺化 Y-Designer 中自動化任何業務知識。透過新增資料連接器、表單等來獲得最大的靈活性。無需代碼！
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility 是一個由思想領袖、軟體開發人員和設計師組成的團隊，他們將每一天都視為突破性想法、無與倫比的執行力和建立持久客戶關係的新機會。 該公司總部位於佛羅裡達州迪爾菲爾德比奇，其核心產品TruVisibility數位行銷平台是為企業和專業人士提供的全面數位行銷解決方案。 該公司最近推出了 TruCHAT——一款功能強大的多通路聊天機器人 + 即時聊天解決方案，適用於各種規模的企業。 TruVisibility 採用最新的機器學習和軟體技術，幫助企業建立聊天機器人、行動網站、電子郵件行銷、部落格等。
The Bot Platform
thebotplatform.com
開始打造更好的員工體驗。 Bot Platform 易於使用的無程式碼平台可讓任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通訊管道上建立自己的機器人、數位助理和自動化工作工具。在可信賴、安全且可擴展的環境中輕鬆建立應用程式、自動化工作流程並將流程整合到員工和客戶使用的通訊管道和數位環境中。 從可編輯範本開始或從頭開始建立機器人，以幫助提高員工敬業度和生產力。創建客製化認可計畫、新員工入職助理、領導力問答應用程式、員工創新工具、發送脈搏調查、衡量公司士氣、提供個人化學習計畫、自動回答常見問題或自動幫助台查詢。 無論您想要建立...
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot 是一個人工智慧平台，與 Facebook 的行銷 API 團隊合作開發。它將自動找出哪些汽車以最低的每次點擊成本最受關注，並首先展示這些廣告以降低成本。 SocialBot 會在每位買家的 Facebook 動態中加入他們最有可能點擊的汽車。透過我們的智慧微定位，SocialBot 的廣告點擊率比業界平均高 250%，而平均成本僅為 18%。
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio 是一個尖端的 SaaS 平台，讓企業能夠輕鬆建立智慧對話。無需編碼 - 這是一個用戶友好的平台，利用包括 GPT 在內的最佳人工智慧技術來增強您的對話體驗。我們的工具可確保人工智慧的安全使用並保護您的品牌和客戶。 Humley Studio 超越基本的聊天機器人。創造自適應、動態的對話體驗，將客戶互動轉變為成長引擎。簡化營運、提供個人化體驗並始終處於客戶參與的最前線。 一小時內免費建立您的第一個對話助理。
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai 是一個基於雲端的平台，旨在建立、託管和擴展自然語言代理。
Conversed.ai
conversed.ai
透過我們的對話式 AI PaaS 平台，我們設計、開發和優化聊天機器人和語音機器人，以自動回答員工的問題和請求，透過對話式商務推動業務目標，並實現客戶服務自動化。 我們的聊天機器人在客戶的網站或應用程式、Messenger、WhatsApp、微信、KakaoTalk、MSFT Teams 或任何其他聊天或語音平台上運作。 在為所選平台開發人工智慧驅動的聊天或語音解決方案後，我們幫助客戶優化機器人的效能，以實現最高的員工滿意度、最大的投資回報或最大的成本節省。
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — 適用於 Facebook、Instagram、電子商務、簡訊/電子郵件和社群媒體行銷 (SaaS) 的 AI 聊天機器人 ChatPion 是一款一體化解決方案，旨在提升您在行銷、銷售、自動化和電子商務業務等各個領域的業務。我們的平台擁有先進的人工智慧聊天機器人創建者和直覺的拖放流程建立器，無需編碼技能。與 Facebook Messenger 和 Instagram DM 輕鬆集成，確保持續溝通。 ChatPion 擁有一個功能齊全、引人注目的電子商務平台，可在 Messenger Bot 中銷售您的產品並接受付款。此外，電子商務平台可以在瀏覽器上開啟。除了 Mess...
lphachat
alphachat.ai
AlphaChat 是一個對話式人工智慧平台。它使客戶服務更加高效，讓客戶滿意。任何人都可以建立自己的智慧虛擬助理（即智慧人工智慧聊天機器人），並在不到一小時的時間內將其設定為客戶支援自動化。 產品提供的價值： 提高訊息傳遞管道中的客戶支援效率。 * 測量並提高解析度。 * 減少座席工作量，將常見問題留給人工智慧。 * 提高聊天中的偏轉率。 * 將重複性任務置於自動駕駛狀態。 * 將聊天解決資料交叉引用到您的呼叫中心資料。 讓顧客開心 * 24/7 立即回答問題 * 意圖偵測和自然語言理解。 * 衡量人工智慧答案品質。 * 每種語言的答案。 * 透過內建即時聊天進行機器人與人類的交接。 ...
Aimylogic
aimylogic.com
簡單的視覺人工智慧機器人建構器 Aimylogic 是一個面向中小型企業的自然語言通訊平台，超過 60,000 名用戶只需按一下按鈕即可創建數千種語音助理和聊天機器人技能。即使非開發人員也可以使用 Aimylogic 創建技能或智慧機器人。
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai 是一個 API，可讓開發人員輕鬆建立可對話的應用程式和裝置。
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd 是一個賦權平台，可協助企業建立智慧機器人，透過網站、社群媒體管道和應用程式上的即時聊天與客戶互動。它還提供了預先建置的模板供企業入門。 對於您的 Ai/ML 機器人，只需幾分鐘即可建立工作流程並與您的業務溝通管道建立聯繫。要回答基本常見問題解答，只需使用無縫拖放選項即可建立「基於規則的機器人」。 ThumbCrowd 是如何運作的？ 步驟 1. 從範本中選擇合適的預先建置機器人或為您的業務建立新機器人。 步驟 2.設計對話。使用您自己的資料訓練機器人。 步驟 3. 將訓練有素的機器人與合適的業務溝通管道完美連接，例如Facebook Messenger、簡訊、即時聊天、...
Smartly.ai
smartly.ai
使用 Smartly AI 建立、部署和監控跨裝置對話應用程式。直覺的 SaaS 平台旨在供所有設定檔使用，使專案團隊的所有成員能夠有效協作以建立對話式應用程式。 Smartly AI 獨特的框架意味著用戶只需創建一次應用程序，即可將其無縫部署到任何平台（網站、行動應用程式、電子郵件、WhatsApp、Messenger、X、RingCentral...） 目前有超過 5000 名開發人員正在使用該 AI 平台，該公司已為金融和電信等各個行業的各種規模的公司開發了語音應用程式和聊天機器人。
QBox
qbox.ai
QBox 是一個優秀的工具，它提供了一個全面的、可自訂的應用程式來測試對話式人工智慧應用程式。它簡化並加速了測試過程，提高了準確性，並幫助用戶提供高品質的數位助理。 QBox 透過視覺化和了解聊天機器人訓練資料的執行情況和不執行情況以及原因（針對您選擇的 NLP 提供者）來分析和基準測試您的聊天機器人訓練資料。它將測試、理解並修復您的聊天機器人模型——這一切都在幾分鐘內完成。 QBox，有助於提升聊天機器人的準確性，讓您 100% 放心部署。
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
將您的聊天機器人升級到一個新的水平！ Sinch 的先進聊天機器人技術 Chatlayer 讓您有機會輕鬆開啟更複雜的聊天機器人專案和人工智慧。 當您已經使用 Sinch Engage 時，您可以將 Sinch Engage 聊天機器人與 Chatlayer by Sinch 無縫連接，並為您的客戶升級聊天機器人體驗。 無論您是小型企業還是大型企業，借助 Sinch Engage + Chatlayer，您都可以增強您的對話能力。
Bot Libre
botlibre.com
與數千個人工智慧機器人聊天，或創建您自己的人工智慧機器人 Bot Libre 可讓您創建自己的聊天機器人、訓練它們並與其他人分享。 與我們開放的機器人目錄中的數千個機器人聊天。與想要成為你朋友的機器人、想要成為你女朋友或男友的機器人、想要統治世界的機器人、模仿歷史或名人的機器人聊天。 Bot Libre 還支援聊天室、即時聊天和論壇。您甚至可以將聊天機器人添加到聊天室。 將您的機器人連接到社交媒體、Facebook、Twitter、IRC、電子郵件、Telegram、簡訊等。 您可以用多種不同的語言進行真實的語音和語音聊天。 從我們的頭像庫中選擇您的機器人的圖像、影片或 3D 動畫...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI 是用於參與基於語音和文字的對話應用程式的最佳機器人建立平台。無需編程，只需幾分鐘即可建立您的機器人！
Botbiz
botbiz.io
使用更好的 WhatsApp Business API 解決方案更快發展您的業務： * 簡單的聊天機器人建構器 * 批量廣播 * 共享團隊收件匣 * 範本訊息 * 使用者輸入流程 * 團隊成員 * Webhook 工作流程 * 網頁表單集成 * 簡訊和電子郵件集成 * 自動回覆集成 * WooCommerce 集成 * Shopify 集成 * Botbiz API 端點 * 管理和細分訂閱者 * 電子商務商店 * 出站 Webhook
Xenioo
xenioo.com
Xenioo 是一個著名的強大且靈活的平台，它使專業人士和企業能夠在多個管道上建立和發布他們的機器人。 我們在 2017 年初創立了 Xenioo，其使命是提供最快、功能最強大的聊天機器人平台。 由於 Xenioo 的聊天機器人創建方法是一種「設計優先」模型，因此您無需提前選擇目標平台即可建立聊天機器人。完成設計後，您可以將其同時部署在多個管道上。 Xenioo 支援在以下管道上發布：網站、Facebook Messenger、Telegram、Whatsapp 和 Slack。 Xenioo 擁有所有工具。因此，您需要付出的只是一定程度的承諾和創造力。
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai 提供了最簡單的解決方案，將您的產品目錄轉變為對話體驗。只需點擊幾下，您的目錄就會變得活躍起來，並為您的潛在客戶和現有客戶提供對話式產品發現體驗。
botsplash
botsplash.com
每個商業機會都始於對話。 Botsplash 是一個全通路對話平台，提供創新的數位訊息軟體，可在任何數位平台連接企業和客戶。客製化解決方案滿足監管要求，同時讓您的業務脫穎而出，一次一次對話。 Botsplash 是一個功能強大的對話平台，可將您的業務置於客戶所在的數位訊息管道中。透過即時或自動訊息傳遞與客戶即時聯繫、參與和互動，所有這些都在一個平台上進行管理。 憑藉 SSO、客戶旅程工作流程、文件管理、群組聊天和綜合審計追蹤等功能，Botsplash 可讓您的業務代理更好地為客戶服務，並在客戶所在的地方提供服務。
Userbot
userbot.ai
人工智慧驅動的客戶體驗平台中的使用者機器人，由人類為人類打造。 由於我們專有的人工智慧技術的力量，您可以透過我們的對話式人工智慧介面和數位人類提供身臨其境的全通路體驗。透過自動化公司與人員之間的對話，我們也為您的客戶服務、銷售和行銷團隊提供了獨特的工具。
Mio
m.io
Mio 是一款安全的中間件，可為使用 Google Workspace 和 Microsoft 365、Slack 或 Zoom Team Chat 的企業組織解鎖跨平台訊息傳遞、文件共享和會議發起功能。 Mio 是唯一與 Google 合作利用 API 聯合的原生解決方案，讓最終用戶在不同的聊天平台上與同事合作。透過 Mio 的平台互通性，世界各地的企業可以為員工提供順暢的協作體驗，讓他們感到滿意。 Broadcom、G2、Farmers Insurance、DUO、喬治華盛頓大學、Sutherland 和 SAIA 等企業領導者相信 Mio 能夠為他們的跨平台團隊建立橋樑。 Mio ...