替代項 - Vodien
Outlook
microsoft.com
Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
雅虎！ Mail 是美國公司 Yahoo!（現為 Verizon 的子公司）於 1997 年 10 月 8 日推出的電子郵件服務。它提供四種不同的電子郵件計劃：三種供個人使用（基本、Plus 和無廣告），另一種供企業使用。截至 2020 年 1 月，雅虎！ Mail 擁有 2.25 億用戶。某些帳戶也支援使用標準郵件協定（POP3 和 SMTP）。自 2015 年以來，用戶還可以將非雅虎電子郵件帳戶連接到網路郵件用戶端。法國為“@yahoo.fr”，英國為“@yahoo.co.uk”，義大利為“@yahoo.it”等）。目前，雅虎！只允許使用者註冊「@yahoo.com」帳戶。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
Fastmail
fastmail.com
Fastmail 是一項電子郵件服務，為個人和組織提供付費電子郵件帳戶。 Fastmail Pty Ltd 是一家位於澳洲維多利亞省墨爾本的公司，以 36 種語言向全球客戶提供服務。持有的獨立公司。其主要伺服器位於紐約市和阿姆斯特丹；先前位於冰島的備份位置將被位於阿姆斯特丹的伺服器位置取代。
Titan Email
titan.email
Titan 是第一個以客戶為中心的電子郵件套件，專為專業人士和小型企業主創建，其功能旨在與客戶建立更深入、更有意義的關係。透過有用的內建工具（例如電子郵件範本、計劃發送功能、後續提醒等），Titan 提供了可簡化工作效率的電子郵件體驗。 Titan 的日曆、聯絡人清單和儲存可在收件匣內提供高效率的服務。 Titan 可與網站主機、網域註冊商和網站建置者集成，為客戶提供全套解決方案。 Titan Email 可在 Webmail、iOS 和 Android 裝置上使用。最適合：尋求全面的電子郵件套件以建立有意義的客戶關係的專業人士或小型企業。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。
Unroll.Me
unroll.me
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Mailfence
mailfence.com
Mailfence 致力於讓網路更安全。這就是我們開發加密電子郵件解決方案的原因。但我們認為，僅僅提供安全和私人的電子郵件是不夠的。否則，我們的用戶將需要使用不安全的解決方案來管理他們的約會、建立和儲存他們的文件或線上聊天。這就是為什麼 Mailfence 不僅僅是安全電子郵件。 Mailfence 可讓您透過強大的生產力工具（例如 Mailfence 日曆、Mailfence 文件、Mailfence 聯絡人、Mailfence 群組、Mailfence 聊天和 Mailfence 民意調查）來組織您的生活。
HEY Email
hey.com
電子郵件值得撣掉灰塵。一次翻新。我們今天的電子郵件方式現代化了。有了 HEY，我們就做到了這一點。這是對電子郵件的重做、重新思考、簡化、有效的重新引入。一個新的開始，就該如此。 HEY 是我們透過電子郵件發送的情書，我們透過 Web、Mac、Windows、Linux、iOS 和 Android 將其發送給您。
Shortwave
shortwave.com
Shortwave 是一款電子郵件應用程序，旨在將共享管道和生產力功能引入團隊現有的 Gmail 收件匣。它可以幫助新創團隊提高工作效率，有效地相互協作，並與客戶更快進行迭代。
Clean Email
clean.email
清理收件匣中不需要的電子郵件。然後保持清潔。 Clean Email 可協助您更有效地管理因未讀取和不需要的電子郵件而超載的郵箱，同時確保您的資料安全並尊重您的隱私。使用我們的電子郵件收件匣清理應用程式清理電子郵件。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。我們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且您可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。欲了解...
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的強大功能 + 拖放建構器的易用性。將拖放編輯與設計區塊結合使用，可以更快地建造並更輕鬆地進行編輯。貼文和頁面產生器使 WordPress 對於初學者來說變得簡單，但還包括高級選項，可供經驗豐富的專業人士將您的想法變成現實，而無需所有額外的工作。 DreamHost WP 網站產生器的功能包括 - - 快速啟動精靈 - 200 多個入門網站可供選擇 - 拖放網站產生器 - 即時SEO建議
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家網路服務公司，成立於 2002 年，專門為世界各地的企業提供尖端工具和服務。我們以不同的方式做事，提供可持續的優質解決方案而不犧牲性能。如今，我們是英國最大的獨立網路託管公司，也是世界上唯一的共益企業網路託管和公有雲供應商。無論是我們屢獲殊榮的網站寄存、客製化雲端服務、VoIP 解決方案，還是出色的英國客戶支持，我們在產品、服務或地球優先的方法上都絕不妥協。我們由 100% 再生電力提供動力，在將利潤再投資於改善我們的服務後，我們將所有剩餘現金用於環保措施。我們抵消了整個員工的碳排放，並種植了數百萬棵碳捕獲、恢復棲息地的樹木。無論您的企業規模或抱負有多大，Krystal ...
Mail Butler
mailbutler.io
這是 Mailbutler，一個讓您的收件匣變得更聰明的電子郵件外掛程式。 Mailbutler 為您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件匣中存取這些功能。它透過提供智慧功能改進了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 電子郵件用戶端的本機功能。它提供了人工智慧驅動的電子郵件助手，可以為您編寫訊息，雲端交付，即使您的電腦處於離線狀態，也可以發送您預定的電子郵件，高級電子郵件跟踪，不需要收件人的批准，以及強大的聯絡人功能它可以幫助您改善客戶關係，以及許多其他智慧的、增強收件匣的功能。其中包括： • 智慧助理：人工智慧驅動的電子郵件助手，可以編寫、總結和改進訊息...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款電子郵件管理工具，可幫助一般員工每週節省至少 2.5 小時，以便他們可以將更多時間花在收件匣之外。 SaneBox 成立於 2011 年，為個人和企業客戶提供全套電子郵件組織工具，以收回對收件匣的控制。
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款隱私優先的生產力工具，總部位於英國。我們幫助您實現更平靜的電子郵件收件匣，同時提供額外的隱私和身分保護。使用個人化或匿名的定速電子郵件地址來緩衝訊息，直到您需要它們為止。按天、按週或按月分批產生方便的摘要。只需單擊即可用作超級有效的一次性電子郵件提供者。使用我們的 Safari、Chrome 和 Firefox 相容外掛程式從瀏覽器建立一次性電子郵件地址。
Hushmail
hushmail.com
Hushmail - 加密電子郵件和安全性 Web 表單。我們的醫療保健計劃開箱即配置為符合 HIPAA 合規性。
Trengo
trengo.com
在 Trengo，我們致力於讓客戶滿意。我們相信，將對話轉化為關係是一種競爭優勢。在每次互動中釋放更多真正快樂的時刻將促進這種成長。客戶喜悅。總是。贏了。讓我們見面：https://trengo.com/getdemo
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox 會根據最重要的交易自動對電子郵件進行優先排序和組織。它允許您直接從收件匣執行所有 CRM 活動。
Atmail
atmail.com
歡迎來到Atmail。我們的使命是讓您能夠透過靈活的電子郵件服務方法來吸引客戶並讓他們滿意，從而滿足客戶的個人需求。我們的服務將透過無縫整合的應用程式內購買增加您的每位使用者平均收入 (ARPU)，並透過簡單的一鍵式個人網域電子郵件產品減少客戶流失。 Atmail 是一項白標雲端原生電子郵件服務，專為電信公司和 ISP 設計。 Atmail 由我們託管的 AWS 公有雲提供支持，如果您願意，也可以利用您的公有雲，Atmail 具有高度可擴展性，可容納數百萬個電子郵件帳戶、高度安全且始終可用。將電子郵件從成本中心轉移到基於雲端的利潤和保留機器，從而釋放寶貴的時間。憑藉超過 20 年的經驗，我們隨...
Neo
neo.space
Neo 是一款電子郵件和成長套件，旨在加速小型企業和企業家的線上成長。超過 15,000 家小型企業信任 Neo。 Neo 是一款一體化商務電子郵件平台，您可以在其中獲得與您的品牌名稱相符的自訂商務電子郵件地址([email protected]) 以及有助於發展您的品牌的強大功能。企業電子郵件地址可以增加可信度，並為您的客戶和消費者灌輸對您品牌的信任，因為它是基於您的網域。最好的部分是什麼？如果您還沒有合適的域名，我們將協助您找到合適的域名！您還可以獲得一個網站來鞏固您的品牌的數位形象，並且不需要設定或編碼。 Neo 配備了一系列工具和豐富的網路郵件，包括整合的日曆和聯...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius 可讓您在 Gmail 收件匣中實現出色的團隊合作。從 Gmail 內強大的共享收件匣、共享 Gmail 標籤、視覺化看板和智慧工作流程自動化開始，Gmelius 提供了一個獨特的協作平台，可與您的其他日常應用程式整合。將您喜愛的工具與我們獨特的雙向整合（包括 Slack 和 Trello）、公共 API 或透過 Zapier 連接在一起。 • 簡化電子郵件管理• 提高透明度和問責制• 自動化和優化工作負載分配• 簡化工作流程並自動化所有繁重工作Gmelius 提供市場上領先的共享收件匣解決方案，原因如下： 1. Gmelius 與您現有的產品無縫整合工具。 Gmelius 就位...
IceWarp
icewarp.com
唯一的辦公規則是，沒有辦公室。商務電子郵件、用於專案團隊合作的 TeamChat、即時辦公室文件協作和線上會議。一切都在我們的安全雲中，且成本僅為平常的一半。
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains 為全球 100,000 家企業和個人提供網域、主機、線上行銷和商業產品。
Tonkean
tonkean.com
Tonkean 是同類首個流程編排和體驗平台，可協助採購和法律等企業內部服務團隊創建人們實際遵循的流程體驗。 Tonkean 無縫地圍繞現有的政策和系統，讓內部團隊可以利用現有的資源做更多的事情。透過 Tonkean，您可以建立針對每個請求者的個人化流程，並使用 AI 自動接收、分類和解決每個請求。 Tonkean 擁有預先設定的流程範本庫和 100% 無程式碼工作流程編輯器，是 Google、Netflix、Instacart 和 Workday 等創新公司的首選自動化平台。透過全面的治理控制，您可以保證合規性，同時最大限度地提高採用率——所有這些都無需任何變更管理，也無需任何程式碼。 To...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada 是一家私人且獨立資助的網站託管供應商，成立於 2019 年 11 月，其團隊致力於提供快速、安全和可靠的網站託管服務。 HostArmada 不僅僅是一家網頁寄存公司。我們是一支充滿熱情的團隊，致力於為客戶提供卓越的託管服務。我們的重點是提供快速、安全和可靠的網站託管服務，以滿足全球企業和個人的獨特需求。在 HostArmada，我們了解每個企業都是不同的，這就是為什麼我們提供廣泛的託管解決方案來滿足各種規模的公司（從小型新創公司到大型企業）的需求。我們的託管服務包括共享託管、經銷商託管、VPS 託管和專用 CPU VPS，所有這些均由強大的雲端基礎設施支持，可確保您網站...
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa 是一家私人公司，總部位於安大略省伯靈頓。 HostPapa 在全球其他 11 個國家設有分公司。在 HostPapa，我們將每一位客戶視為我們家庭的一員。這就是為什麼我們的座右銘是「讓爸爸照顧你！」 我們了解客戶的網站很重要，他們需要能夠依靠我們來確保他們的服務不會中斷。 我們已經建立了堅實的基礎，可以為中小型企業提供可靠、易於使用、以客戶服務為導向、且成本低廉的託管解決方案和雲端服務。在 HostPapa，我們重視客戶並認識到他們對卓越客戶服務的需求。直到客戶滿意我們才滿意！ 透過 HostPapa，您可以獲得： * 功能豐富的託管包 * 退款保證 * 免費網域註冊 ...
Hiver
hiverhq.com
Hiver 是一個功能強大的溝通和協作平台，可協助使用 Google Workspace 的組織與其客戶、員工和供應商進行有意義的互動。使用 Hiver 的團隊可以有效管理多通路通訊、提供自助服務、自動化繁重工作、與他們喜愛的應用程式整合、確保 SLA 合規性並獲得即時效能洞察，以推動更好的業務成果。永遠不會離開 Gmail。 Hiver 的易用性、零學習曲線、世界一流的安全性和合規性以及 24x7 頂級支援使其成為全球 2000 多家公司值得信賴的軟體。 Flexport、Pluralsight、哈佛大學、Appsflyer、Oxford Business Group 和 Upwork 等均...