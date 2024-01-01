Vocali.se 是一項一站式服務，允許用戶以無與倫比的品質從任何歌曲或音訊檔案中分離人聲和音樂。它利用名為 Spleeter 的機器學習和人工智慧驅動引擎來快速準確地處理上傳的歌曲。 該服務是免費的，不需要安裝任何軟體或註冊帳戶。使用者只需從裝置中選擇支援的音訊文件，然後按一下「分離音樂和人聲」按鈕即可。 經過短暫的處理時間後，分離的檔案將自動可供下載。 它支援最大 20MB 或 10 分鐘長度的音訊檔案。透過分離人聲和音樂，使用者可以刪除原始人聲，並在不受任何干擾的情況下跟著自己喜歡的曲目一起唱歌。輸出格式、錯誤故障排除、文件重新設定的問題。 Vocali.se 尊重用戶隱私，並擁有明確的服務條款和隱私政策。用戶提供了便捷高效的解決方案。

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