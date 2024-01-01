Vivid

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使用 WebCatalog Desktop 上「Vivid」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Vivid 是一款基於人工智慧的瀏覽器內視覺化編輯器，可簡化網頁樣式和開發。它透過自動為 Web 應用程式的前 80% 產生程式碼並為後 20% 提供樣式工具，幫助開發人員和設計人員節省時間。 借助 Vivid，用戶可以直接從瀏覽器編輯其 Web 應用程式的任何部分並預覽樣式，而無需猜測。人工智慧驅動的程式碼產生每次都會輸出可用於生產的程式碼，確保準確性和品質。 Vivid 還具有直覺且使用者友好的介面，使用戶能夠修改元件、檢查元素以及進行複製和樣式編輯，而無需接觸程式碼。 借助 Vivid，開發人員和設計人員能夠專注於重要的工作，而無需在繁忙的工作上浪費時間，從而節省時間並提高工作效率。

網站： vivid.lol

免責聲明：WebCatalog 與 Vivid 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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