Vivid 是一款基於人工智慧的瀏覽器內視覺化編輯器，可簡化網頁樣式和開發。它透過自動為 Web 應用程式的前 80% 產生程式碼並為後 20% 提供樣式工具，幫助開發人員和設計人員節省時間。 借助 Vivid，用戶可以直接從瀏覽器編輯其 Web 應用程式的任何部分並預覽樣式，而無需猜測。人工智慧驅動的程式碼產生每次都會輸出可用於生產的程式碼，確保準確性和品質。 Vivid 還具有直覺且使用者友好的介面，使用戶能夠修改元件、檢查元素以及進行複製和樣式編輯，而無需接觸程式碼。 借助 Vivid，開發人員和設計人員能夠專注於重要的工作，而無需在繁忙的工作上浪費時間，從而節省時間並提高工作效率。

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