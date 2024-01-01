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Viva.com Group（原名 Viva Wallet）是歐洲領先的支付技術銀行，業務遍及 24 個市場。我們支援 17 種語言和 9 種貨幣，支援全球 30 多種付款方式。免費應用程序，viva.com |終端，可以輕鬆地在智慧型手機或其他超過 985 種支援的設備類型上進行設置，有效地將這些設備轉變為適應性強的銷售點終端，而無需額外的硬體。下載應用程式後，您的企業可以在旅途中輕鬆處理各種付款、管理庫存並存取銷售分析。行動性、成本效益和用戶友好介面的結合使得 viva.com |終端應用程式非常適合小型企業、彈出式活動和遠端位置。這可確保您免受潛在的安全問題和處罰。主要特點：非接觸式付款收集提示無紙化收據連接到印表機即時銷售數據管理班次本地化離線處理付款主要優點：- 將您的交易費用降低至0%，並受益於viva.com 獨特的現金返還概念。無需再等待幾天或幾週才能收到資金！ - 與viva.com |終端並在任何裝置上點擊 - 您可以直接在 iPhone、Android 裝置上接受付款，或從 985 多種支援的裝置類型中進行選擇！
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支付卡發行軟體
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