Viso Suite 是一款一體化電腦視覺平台，讓使用者無需程式碼即可建置、部署和擴展應用程式。該平台提供直覺的視覺化程式設計介面和預先建置模組，以簡化開發過程。 透過 Viso Suite，使用者可以透過自動收集功能收集用於電腦視覺註釋的數據，確保高品質的訓練數據，同時保持控制和安全性。 該平台還允許用戶使用一系列自動化和半自動化標籤工具對圖像和視訊資料進行註釋，促進團隊之間的協作並提高資料集品質。 Viso Suite 支援電腦視覺應用的整個生命週期，從資料收集到模型訓練和開發、部署、操作和維護。 使用者可以透過監控儀表板來視覺化和監控應用程式的效能，並使用建置區塊和流程建模器自訂功能。 該平台提供物件儲存、設備管理、遠端維護和安全工具等功能，以確保高效運作和保護隱私的人工智慧。和零售業。 《財星》全球領先公司信任 Viso Suite 的先進功能以及加速電腦視覺應用程式的開發、部署和擴展的能力。 總體而言，Viso Suite 是一個全面且用戶友好的平台，使用戶無需具備編碼專業知識即可利用電腦視覺的力量，使其成為尋求利用人工智慧技術的企業的寶貴工具。

網站： viso.ai

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