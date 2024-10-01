替代項 - VirtualPostMail
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
使用虛擬郵箱線上檢視和管理您的郵政郵件。 虛擬郵箱可讓您透過手機隨時隨地管理郵政郵件和包裹，讓您可以閱讀重要的郵政郵件、轉寄包裹、撕碎和處置郵件，並且真正不受位置限制。
iPostal1
ipostal1.com
iPostal1 是全球排名第一的數位信箱服務。從美國和其他國家的數百個真實街道地址中選擇一個供企業或個人使用的郵寄地址，每月僅需 9.99 美元。獲取您自己的數位郵箱，透過應用程式或在線，隨時隨地查看和管理您的郵政郵件和包裹，24/7。
Earth Class Mail
earthclassmail.com
加入數千名使用 Earth Class Mail 的遠端個人和企業在線上存取他們的郵政郵件的行列。迄今已處理 1600 萬封郵件。
Thatch
trythatch.com
人工智慧驅動的虛擬郵箱。 輕鬆瀏覽您的蝸牛郵件。 我們的安全郵件中心可立即開啟、掃描並彙總您的郵件。
US Global Mail
usglobalmail.com
美國全球郵政今天提供虛擬地址並將您的紙本郵件數位化。我們提供企業郵件和虛擬郵箱的線上解決方案。
PostScanMail
postscanmail.com
PostScan Mail 提供虛擬郵件信箱和郵件轉寄服務。隨時隨地在線上管理和存取您的郵件。非常適合商務人士和旅客。