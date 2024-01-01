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Viindoo在雲端平台上提供全面、同步、互聯的企業管理軟體（Viindoo解決方案），滿足企業的所有需求。 Viindoo產品具有靈活性和完整的功能集成，可滿足即使是最複雜的企業的需求。隨著需求的增長安裝更多應用程式。 我們不僅提供技術，還將現代企業管理經驗融入軟體中，以便您將其應用到企業的整個營運流程中。 Viindoo會計軟體、Viindoo人力資源管理軟體、Viindoo銷售軟體、Viindoo電子辦公室系統、Viindoo MRP軟體、Viindoo SCM軟體、Viindoo數位行銷軟體、Viindoo網站管理等所有Viindoo應用程式相互整合。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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