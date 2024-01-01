Videoleap 是由 Lightricks 創建的一款功能強大且富有創意的影片編輯應用程式。它旨在使影片編輯變得更容易、更快、更直觀，無論經驗水平如何。 它為用戶提供了一系列編輯工具、現成的模板、獨特的音效、貼紙、字體、素材等。 Videoleap 提供了一個易於使用的平台，使用者只需輕按幾下即可創建令人驚嘆的視覺效果。 此外，該應用程式還獲得超過 13 萬名用戶的 4.5 星評級，社群媒體帳號上的 92 萬粉絲和 7,500 萬次下載。對於那些剛開始影片編輯的人以及經驗豐富的電影製作人來說，這是一個很棒的應用程式。 借助 Videoleap，用戶可以充分利用自己的創意流程並輕鬆個性化每一幀。

網站： videoleapapp.com

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