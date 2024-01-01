替代項 - Viaplay Latvia
Netflix
netflix.com
在線觀看 Netflix 電影和電視節目或直接串流傳輸到您的智慧電視、遊戲機、PC、Mac、手機、平板電腦等。
HiTV
gohitv.com
在線免費觀看最新韓劇，並附有高清英文字幕。觀賞全網最快更新的韓劇。支援多種設備。在 HiTV 上享受最佳的觀賞體驗。
Disney+
disneyplus.com
隨時了解 Disney+ 的最新動態：迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰和國家地理電影和節目的終極串流目的地。
Loklok
loklok.com
Loklok是一站式影片串流平台，讓您觀賞世界各地的電視節目、電影、動漫！獨家電影種類豐富，多語言字幕任你選擇，超高清4k畫質，每日熱門新片發布！-樂洛克
JioCinema
jiocinema.com
JioCinema - 觀看您最喜歡的高清電視節目、電影、兒童、音樂視頻- 印地語、泰米爾語、孟加拉語、卡納達語、馬拉地語、Bhojpuri with Colors、Sony、Zee、MTV、Disney 。
Amazon Prime Video
primevideo.com
享受獨家亞馬遜原創作品以及熱門電影和電視節目。隨時隨地觀看。開始你的免費試用。
Crunchyroll
crunchyroll.com
Crunchyroll, Inc. 是一家美國發行商、出版商和授權公司，專注於串流動畫、漫畫和電視劇。 Crunchyroll 的通路和合作夥伴計畫由加州大學柏克萊分校的一群畢業生於 2006 年創立，為全球 7,000 萬名註冊用戶提供內容。 Crunchyroll 是 Otter Media 的子公司，而 Otter Media 又是 AT&T 旗下 WarnerMedia 的子公司。 Crunchyroll 在舊金山、洛杉磯、基希訥烏和東京設有辦事處，並且是日本動畫協會 (AJA) 的成員。 “Crunchyroll-Hime”，也稱為“Hime”，是Crunchyroll 的官方吉祥物...
Hotstar
hotstar.com
Disney+ Hotstar 是印度最大的優質串流媒體平台，擁有 17 種語言的超過 100,000 小時的電視劇和電影，並覆蓋全球每項重大體育賽事。
SonyLIV
sonyliv.com
SonyLIV 是索尼影視網路印度公司旗下的印度頂級免費加值串流平台。 SonyLIV 於 2013 年作為印度首個 OTT 服務推出。作為一項串流媒體服務，它提供來自本地網路的內容，包括電影、電視劇、現場體育比賽和原創節目，還包含獅門影業和獨立電視台等印度第三方授權的內容。自 2020 年以來，SonyLIV 更加積極地擔任電影和電視劇的製片人和發行商，並為此透過其線上圖書館提供各種原創節目內容。
DStv Now
now.dstv.com
在線觀看 DStv。在您的手機、網路瀏覽器、智慧型電視等上串流體育直播、追蹤您喜愛的電視節目、電影和兒童節目。
MX Player
mxplayer.in
MX Player 是印度最好的 OTT 平台之一，是免費的視訊串流服務，您可以在筆記型電腦、電視、手機和其他智慧型裝置上享受。
Hulu
hulu.com
在線觀看電視節目和電影。在您喜愛的裝置上播放《南方公園》、《帝國》、《週六夜現場》、《摩登家庭》的電視影集和熱門電影。立即開始免費試用。隨時取消。
HBO Max
hbomax.com
向 HBO Max 打個招呼，這是一個串流媒體平台，將所有 HBO 內容與更多您喜愛的電影和電視劇以及新的 Max Originals 捆綁在一起。
Showmax
showmax.com
Showmax 是一項線上訂閱隨選視訊服務，於 2015 年 8 月 19 日在南非推出。Showmax 採用在地化策略來與老牌視訊點播競爭對手競爭，重點關注本地內容以及與行動電信公司的合作夥伴關係。
Peacock TV
peacocktv.com
使用 Peacock 在線觀看電視節目和電影。串流媒體播放標誌性節目和電影、獨家 Peacock 原創作品、現場新聞和體育賽事等。
ZEE5
zee5.com
在 ZEE5 上播出前一天觀看您最喜歡的電視節目的首播，並探索大片、100 多部原創內容、音樂視頻、直播電視頻道、高清質量和您選擇的語言的新聞。
Shahid
shahid.mbc.net
Shahid - ﺷﺎﻫﺪ，您優質的平台，提供各種最佳阿拉伯原創作品、獨家影集和電影首映、電視直播等。
SkyShowtime
skyshowtime.com
SkyShowtime 是一項全新的串流媒體服務，提供獨家電影和電視劇。 SkyShowtime 是一項全新的串流媒體服務，是熱門娛樂的新家。獨特的目錄充滿了令人興奮和引人入勝的內容，包括新的獨家電視劇和電影、兒童和家庭娛樂、現實生活故事和紀錄片，以及一個充滿了所有喜愛的內容的圖書館。這只是個開始。全世界都迫不及待想要觀賞的標誌性娛樂節目。欣賞來自全球最大工作室的最新、最受歡迎的電影和劇集，全部在一個地方進行串流媒體播放，包括環球影業、天空電視台、尼克兒童頻道、派拉蒙、派拉蒙+、Showtime、夢工廠和Peacock。
Tubi
tubitv.com
在任何裝置上線上觀看高清免費電影和電視節目。 Tubi - 免費串流電影和電視。
Max
max.com
Max 是 HBO、熱門影集、電影、真人秀等節目的觀眾。 一切都在這裡。標誌性劇集、獲獎電影、新鮮原創作品和家庭最愛，以哈利波特、DC 宇宙和 HBO 的世界為特色。探索適合各種心情的最佳娛樂。隆重介紹 Max——值得一看的人物。
Rakuten Viki
viki.com
免費線上看亞洲電視節目和電影！韓國電視劇、中國電視劇、台灣電視劇、日本電視劇、Soompi 的 Kpop 和 Kdrama 新聞和活動以及原創作品 - 配有英語和其他語言字幕。
WeTV
wetv.vip
原創熱門節目、電視劇、綜藝的觀看地點終於來了！ WeTV精選熱門節目和電視劇，讓您享受優質的觀賞體驗。
Apple TV+
apple.com
Apple TV+ 是一項由 Apple Inc. 擁有和經營的美國訂閱串流媒體服務。於 2019 年 11 月 1 日推出，提供一系列名為 Apple Originals 的原創電影和電視連續劇。
Kayo Sports
kayosports.com.au
Kayo Sports 是澳洲提供的頂級視訊串流訂閱服務，由 Streamotion（Foxtel 的全資子公司）擁有。該服務提供 Fox Sports、ESPN、beIN Sports 和 Racing.com 的體育賽事直播和點播。
iQIYI
iq.com
愛奇藝（愛奇藝，愛奇藝）是全球領先的影視串流網站，提供包含各種電視劇、電影、節目、動漫等優質內容的OTT服務。我們優質的內容和服務讓您隨時隨地隨心所欲地觀賞。
MUBI
mubi.com
觀賞真正精彩的電影。無論你在哪。沒有廣告。曾經。從新晉導演到獲獎者。美麗、有趣、令人難以置信的電影——每天都有新電影。立即串流。下載以離線觀看。立即開始 7 天免費試用。
Viu
viu.com
Viu 是一家總部位於香港的頂級視訊串流媒體提供商，隸屬於電訊盈科集團旗下 Viu International Ltd。
discovery+
discoveryplus.com
Discovery+（發音為Discovery Plus；風格化為discovery+）是Discovery, Inc. 旗下的串流服務。該服務專注於從Discovery 主要頻道品牌庫中提取的事實節目以及原創劇集（通常涉及現有節目的衍生節目）來自 Discovery 網路）以及其他獲取的內容。 它於 2020 年 3 月 23 日在印度首次推出。透過現有 Dplay 平台的品牌重塑，擴展到英國和歐洲，並於 2021 年 1 月 4 日在美國推出。
fuboTV
fubo.tv
觀看 NFL、MLB、NBA、NHL、NASCAR、NCAA 大學橄欖球、NCAA 大學籃球、MLS 足球、FIFA 世界盃預選賽、冠軍聯賽、英超、西甲、德甲等直播。此外，還可以串流廣受好評的電視劇、現場新聞和獲獎電影，並享受雲端 DVR 和專用體育導航，以便隨時隨地觀看您想要的內容。
Stan.
stan.com.au
Stan 是澳洲領先的本地串流服務，讓您可以無限制地觀看來自世界各地的數千小時的電視節目、電影和原創作品。開始 30 天免費試用，沒有廣告，也沒有鎖定合約。隨時隨地觀看《斯坦》 - 在各種設備上下載以離線觀看並以 4K 超高清串流傳輸。您還可以享受 Stan Sport——橄欖球、羅蘭加洛斯和溫布頓網球公開賽的發源地。將 Stan Sport 方案加入您的 Stan 方案中，即可觀賞無廣告的直播隨選比賽。