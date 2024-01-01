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Konfirmasi Data Pengguna Dengan Platform Verifikasi Terintegrasi。建立數位化基礎設施和用戶的技術和驗證系統。 Verihubs 是印尼的身份和風險決策平台。我們已幫助銀行、金融科技、電子商務、保險和其他數位領域等多個領域的290多家領先企業/新創企業預防詐欺發生。我們基於人工智慧的人臉辨識 (FR) 技術在效能和準確性方面被國家標準與技術研究院 (NIST) 在印尼排名第一，成為數位加速新時代預防詐欺的主要手段。我們的解決方案得到了印尼最大的私人銀行 BCA、IFG（最大的國有保險之一）、聯邦銀行、Maybank、Bukalapak、FAZZ、ULA 和許多其他行業領導者的信任。

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