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網站： verifactai.app

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

VerifactAI 的工作原理類似於抄襲檢查器，但事實是：您輸入文本，它會分析所寫內容，並嘗試在 Google 上尋找來源。這樣，您就可以在發布之前檢查文字中是否有錯誤或人工智慧幻覺。我們使用專有的機器學習演算法來了解哪些陳述需要進行事實查核，然後在網路上一一搜尋其他有相同說法的來源。你知道什麼是最好的嗎？每個文字只需要大約一分鐘！

網站： verifactai.app

免責聲明：WebCatalog 與 Verifact AI 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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