Verifact AI

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VerifactAI 的工作原理類似於抄襲檢查器，但事實是：您輸入文本，它會分析所寫內容，並嘗試在 Google 上尋找來源。這樣，您就可以在發布之前檢查文字中是否有錯誤或人工智慧幻覺。我們使用專有的機器學習演算法來了解哪些陳述需要進行事實查核，然後在網路上一一搜尋其他有相同說法的來源。你知道什麼是最好的嗎？每個文字只需要大約一分鐘！

網站： verifactai.app

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