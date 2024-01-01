替代項 - Vecta
Figma
figma.com
Figma 是一款向量圖形編輯器和原型設計工具，主要基於 Web，並具有由 macOS 和 Windows 桌面應用程式啟用的額外離線功能。適用於 Android 和 iOS 的 Figma Mirror 配套應用程式可在行動裝置上查看 Figma 原型。 Figma 的功能集著重於使用者介面和使用者體驗設計中的使用，重點是即時協作。
Penpot
penpot.app
Penpot 是第一個面向跨領域團隊的開源設計和原型平台。 Penpot 不依賴作業系統，它基於 Web，並採用開放 Web 標準 (SVG)。對於所有人並由社區賦予權力。
Boxy SVG
boxy-svg.com
Boxy SVG 是一款向量圖形編輯器，用於創建插圖以及徽標、圖標和其他圖形設計元素。它主要專注於編輯 SVG 檔案格式的繪圖。該程式可作為網路應用程式和桌面應用程式使用，適用於 Windows、macOS、Chrome OS 和基於 Linux 的作業系統。
Vectorpea
vectorpea.com
Vectorpea 線上向量編輯器可讓您編輯向量圖形、AI、SVG 和 PDF 檔案！
SVG Viewer
svgviewer.dev
SVG Viewer 是一個用於檢視、編輯和優化 SVG 的線上工具。