替代項 - Vecta

Figma

figma.com

Figma 是一款向量圖形編輯器和原型設計工具，主要基於 Web，並具有由 macOS 和 Windows 桌面應用程式啟用的額外離線功能。適用於 Android 和 iOS 的 Figma Mirror 配套應用程式可在行動裝置上查看 Figma 原型。 Figma 的功能集著重於使用者介面和使用者體驗設計中的使用，重點是即時協作。