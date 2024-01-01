替代項 - VCAT.AI
Questgen.ai
questgen.ai
Questgen 是一款 AI 測驗產生器，可產生各種評估，例如多項選擇題 (MCQ)、具有多個正確答案的 MCQ、對/錯問題、填空題、高階問題、匹配以下問題以及布魯姆分類測驗等，一鍵完成。 您可以對產生的工作表進行編輯和修改，然後以多種可用格式（如 PDF、QTI、Moodle XML、CSV、文字等）匯出。
Garson.io
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Garson.io 是一款隱私優先的人工智慧寫作助手，專為產品行銷人員設計。它有助於完善寫作技巧，同時確保敏感資料的安全。透過 Garson.io，您可以將撰寫專業電子郵件和部落格文章的速度提高 10 倍。只需將您的作品複製並貼上到 CMS 中即可進行發布或儲存以進行進一步增強。立即開始您的免費帳戶，體驗更高的寫作水平和節省時間的好處。無需信用卡。 * Privacyfirst 為產品行銷人員提供人工智慧寫作助手 * 幫助完善寫作技巧，同時確保敏感資料的安全 * 撰寫專業電子郵件和部落格文章的速度提高 10 倍 * 用於電子郵件、部落格文章和產品說明的文案寫作工具 * 提供並排作曲家、情感選...
Ecomtent
ecomtent.ai
Ecomtent 是一家由 Techstars 支援的公司，幫助品牌利用生成式人工智慧創建優化的產品清單。使用 Ecomtent 的自助服務工具，客戶可以： * 生成精美的產品生活方式圖像 * 從數百個範本即時產生資訊圖表 * 產生任何語言的最佳化副本 一切都在幾秒鐘之內。 精選：Helium 10 Elite |電子商務直播 |賣家會議 |蓋蒂達 |打破|英國線上賣家 |賣家大會 |奇妙的日子|人工智慧商業高峰會 |霓虹脈衝| AMZ線上峰會|人工智慧查找器 | ASGTG | 7圖賣家高峰會|行銷視角播客 | ＆ 更多的...
storywise
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