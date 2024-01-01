VCAT.AI是一家自動行銷影片製作商，基於AI的SaaS解決方案。只需 1 分鐘即可製作僅包含產品 URL 的行銷影片。不僅有數十個簡短的行銷視頻，還有各種尺寸的橫幅圖像。 VCAT.AI去年推出了測試版，目前正在快速成長。 我們透過在各個行業建立長期合作夥伴關係並在推出後的短短一年內與多個平台進行整合，展示了我們的成長潛力。 我們現在正準備根據 CES 合作夥伴的需求進行全球擴張。 準備好生成視訊 AI 解決方案，只需單擊或輸入文字即可生成視訊和圖像。

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