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落實排放管理。 出於合規目的輕鬆量化和報告範圍 1、2 和 3 排放，同時設定和追蹤公司級目標和淨零計畫。 Validere 是一家測量、報告和驗證 (MRV) SaaS 公司，幫助能源組織將斷開連接、不完整的數據轉變為清晰且可立即採取行動的途徑，以實現財務和環境價值。超過 50 家北美領先的能源公司依靠 Validere 的技術和多學科專家來了解他們的實體和環境商品，並清晰、輕鬆地應對日益複雜的環境。 Validere 的使命是透過提高能源供應鏈的效率和永續性來促進人類繁榮。該公司在休士頓、卡加利和多倫多設有辦事處。

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