替代項 - Valence
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超過 13,000 個品牌和 75% 的財富 500 強企業使用，是最值得信賴、智慧且可擴展的一體化體驗管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用於建構、啟動和分析調查研究的基礎研究工具。借助 CoreXM，您可以將孤立或外包的營運引入一個整體的端到端平台，以獲得您希望收集並採取行動的所有見解。 CoreXM 具有適用於每個部門的功能和解決方案，可協助您接觸隨時隨地的受眾，確保您比以往更快地獲得見解。您甚至可以創建自己的項目，或使用 Qualtrics 專家設計的項目（用於品牌、客戶洞察、產品研究或員工體驗），以便您可以在最需要的地方採取行動。透過 ...
Lattice
lattice.com
Lattice 是一個人員管理平台，匯集了所有工具、工作流程和見解，幫助組織在獲勝文化中培養敬業且高績效的員工。透過將持續績效管理、員工敬業度調查、薪酬管理和職業發展工具整合到一個互聯解決方案中，萊迪思可以提供強大的人員分析，供人力資源和人員團隊使用，以推動產生有影響力的業務成果。萊迪思連續三年躋身 Inc. 500 家成長最快的私人公司排行榜，並被 99% 的員工評為最佳工作場所，為全球 5,000 多家客戶提供服務，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思維的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的執行長和人力資源團隊使用 Leapsome 的平台來實現績效管理、員工敬業度和學習之間的閉環。作為人才支援平台，Leapsome 結合了目標和 OKR 管理、績效評估和 360 度、發展框架、員工學習和入職、員工敬業度調查、反饋和表揚、薪酬和晉升以及會議等工具。了解更多：Leapsome.com
Schoox
schoox.com
Schoox 是一款以人為本的工作場所學習軟體。人不是齒輪，Schoox 是根據人類實際學習方式而設計的。我們讓學習者無論身在何處（從前線到公司辦公室）都能提供更多種類的內容，從而保持學習者的好奇心。透過讓學習變得簡單、容易、有價值和有趣，我們幫助您讓每個人對自己的職涯發展更加興奮。學習者可以「提高」他們的技能，在工作中成長並完成更多工作，並且您可以衡量他們出色成就的影響。 Schoox 將學習、內容、參與、人才發展和業務影響工具整合到一個全面的解決方案中，鼓勵學習者透過現代直覺的使用者介面參與相關的技能培養內容。
BetterUp
betterup.com
推動人才成果以轉變業務成果。 透過唯一一個將輔導、科學和人工智慧驅動的體驗結合在一起的平台，用不確定性換取信心，以建立您的組織抵禦任何風暴所需的敏捷性、彈性和適應性。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨國公司，總部位於馬薩諸塞州弗雷明漢和都柏林，提供基於雲端（軟體即服務）的人力資本管理 (HCM) 軟體解決方案。 其社會認可解決方案旨在讓員工相互認可和獎勵，以激勵與公司價值觀相符的績效和行為。 Workman 的部分客戶包括賽門鐵克、Intuit、捷藍航空、思科和洲際酒店集團。 2019 年 2 月，該公司更名為 Work human。
Culture Amp
cultureamp.com
身為全球員工體驗平台的領導者，Culture Amp 徹底改變了 6,500 家公司的 2,500 萬名員工如何創造更美好的工作世界。 Culture Amp 易於使用的一體化平台使各種規模和行業的公司能夠轉變員工敬業度、培養高績效團隊、認可成功、推動員工發展並留住人才。在尖端研究、最新技術和世界上最大的員工資料集的支持下，Culture Amp 可以輕鬆建立自信的、數據驅動的人才策略，從而使員工受益並推動業務成功。
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor 是一個導師平台，將創辦人、行銷人員、成長從業者和產品專業人士與來自不同行業的經驗豐富的導師聯繫起來。只需每月支付固定費用，用戶就可以參加無限的一對一課程，大多數導師無需額外付費即可提供他們的專業知識。該平台專注於單次會話參與，允許用戶為他們的特定挑戰選擇最佳導師。 GrowthMentor 擁有近 1,000 名經過審核的導師，涵蓋 34 個技能領域，包括行銷、產品管理和團隊建設，提供量身定制的實用建議，幫助用戶解決問題並提升他們的職業生涯。其他功能包括支援的 Slack 社群和人工智慧配對引擎，以簡化導師選擇。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor 為組織和企業提供品牌可自訂線上指導計畫。我們先進且周到的指導技術與個人化的專案管理、諮詢和支援相結合，打造出成功的指導解決方案。
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow 是一個端到端全通路體驗管理平台，捆綁了客戶體驗和員工體驗工具，例如 NPS、離線、聊天、經典和 360° 調查，這些工具是行動優先、高度參與且用戶友好的。對話式 UI 讓您的調查提供類似聊天的體驗，並將調查完成率提高 40%。我們的主要功能包括： * 類似聊天的調查，從靜態對話切換到動態對話。 * 一次提出一個問題的經典調查。 * 離線調查讓您可以從最偏遠的地方收集回饋，無需網路。 * 離線調查應用程序，用作離線資料收集的資訊亭。 * NPS 調查透過一個問題來衡量顧客情緒。 * NPS 詞雲和情緒分析，深入了解顧客情緒。 * 360°評估，評估員工在各種能力方面的...
Torch
torch.io
Torch 是一個人才發展平台，可以釋放人員、團隊和組織的潛力。透過 Torch，您可以提供包容性、全面性和有影響力的輔導和指導計劃，推動您的員工和組織取得成功。領先品牌利用 Torch 來培養員工、培養更強大的領導者和管理者，並提高業務績效。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach 是一個數位輔導平台，專為教練、顧問、治療師和培訓師等服務專業人士而設計。透過 Simply.Coach，您可以： 1. 數位化您的營運 節省高達 30% 的行政工作時間！ 2. 提升客戶體驗：透過高效協作、客戶工作區等3. 發展您的業務：透過可擴展的客戶管理工具幫助您完成更多工作受歡迎的功能包括： - 日程安排- 記筆記- 數位工具（調查和表格） - 教練匹配*新！ * - 輔導計劃*新！ * - 目標設定和進度追蹤 - 資源共享 - 發票和收款等等！服務專業人員使用 Simply.Coach 來運作： 1. 1:1 和團體顧客互動 2. 輔導計畫 3. 他們的業務....
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 的 360 度回饋支援經過同行驗證的即時職業發展。支持員工在組織內無限的職涯發展。 360 Feedback 允許員工、領導者、導師和教練相互請求、接收和提供回饋。支持員工自我維持的職涯發展。定期向您的員工提供他們需要的回饋，以與您一起不斷改進和推進他們的職業生涯。
Qooper
qooper.io
Qooper 輔導和學習軟體透過輔導計劃設計模板、匹配、追蹤、培訓、指導、報告解決方案以及強大的集成，幫助公司大規模運行輔導和學習計劃。 Qooper 為Google、美國空軍、默克、美國航空、赫爾曼米勒、康乃爾大學、Subaru、芭芭拉布希基金會等數百家頂級客戶提供服務，在員工發展計畫方面成為新的領導者。
Kahuna
joinkahuna.com
在人工智慧的幫助下銷售您的專業知識的訂閱。 根據您獨特的知識庫，客製化人工智慧助手，增強您提供建議的能力。
Draup
draup.com
Draup 是一個由人工智慧驅動的平台，專為人力資源和銷售領導者設計。它提供深入的見解和數據來支持人力資源領導者的勞動力規劃、人才招募和技能發展。 借助即時人才數據，人力資源領導者可以了解行業趨勢、開發人才管道並制定再培訓策略。 Draup 還提供有關新興角色、人才熱點和緊缺技能的見解，以幫助規劃未來的勞動力需求。 它可以根據興趣、技術需求和外包關係對潛在客戶進行微觀定位。 Draup 提供詳細的客戶報告、利害關係人分佈圖，並協助確定正確的決策者以建立有針對性的銷售策略。 它還幫助銷售團隊探索各行業的新服務提供者機會。 該平台提供基於數百萬個數據點的超針對性洞察，並提供由最新且經過驗證...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub 是全球領先的人才發展平台，使組織能夠為全體員工（無論部門和資歷級別）創建個人化、可衡量和可擴展的輔導計劃。透過這樣做，組織能夠獲得多種好處，包括提高員工敬業度、提高生產力水準、提高工作績效和提高留任率。 CoachHub 的全球教練庫由來自六大洲 70 個國家的 3,500 多名經過認證的商業教練組成，提供 60 多種語言的輔導課程，為 500 多名客戶提供服務。我們的計畫基於我們的教練實驗室的先進研發，由喬納森·帕斯莫爾教授和我們的科學委員會領導。 CoachHub 得到了領先的科技投資者的支持，包括Draper Esprit、Holtzbrinck Ventures、Pa...
Macorva
macorva.com
Macorva 的人工智慧平台正在徹底改變企業處理績效管理、回饋和客戶滿意度的方式。我們的解決方案將無摩擦的回饋、進階分析和人工智慧結合在一起，將見解轉化為有針對性的資源和回應計劃，幫助組織充分利用其經驗數據。不要陷入數據的泥潭，而是使用 Radiant AI® 來釋放您的時間，並更專注於能夠帶來影響力變革的行動。從將每位員工和經理與經過驗證的後續步驟聯繫起來，到關閉回饋循環和改善結果，Radiant AI 是您推動更好的員工和客戶體驗的私人教練。我們的解決方案：Macorva EX 是一個先進的、由 AI 驅動的員工體驗平台，具有調查、脈搏檢查、敬業度評分、基準測試、駕駛員分析、eNPS、3...
Edform
edform.com
一個聰明的職業和雇主參與平台，幫助雇主尋找和培養有才華的學生和畢業生。
Mentornity
mentornity.com
Mentornity 是一款指導軟體，用於建立和管理有效的指導計劃。 Mentornity 是一個可自訂的解決方案，可用於員工指導、社區指導、反向指導、校友網路指導和企業家指導。 Mentornity 管理入口網站具有匹配、入職、報告、大量郵件和追蹤功能。 Mentornity 導師-學員入口網站具有日程安排、日曆同步、會議記錄、回饋、私訊和視訊通話等功能。
Slidergap
spidergap.com
Spidergap 是一款線上工具，旨在創建和運行 360° 回饋評估，讓個人發展變得輕而易舉！透過以員工為中心的回饋報告，回饋接收者可以快速確定改善優先事項並採取行動。 Spidergap 是擁有 10 到 10,000 名成員的大型或小型組織的首選解決方案，通常是人力資源、學習和發展人員、領導團隊和顧問的首選。創建和管理評估從未如此有趣且用戶友好！ Spidergap 的線上設計器為製作完全可自訂的問卷提供了令人愉悅的拖放體驗。此外，組織還可以透過定製品牌添加自己的風格。回饋報告和個人發展計畫是一種理解的樂趣，讓最終目標始終在眼前。它們清楚地展示了員工的績效結果、最大優勢以及需要額外關懷的...
Leadr
leadr.com
Leadr 是一個數位工作空間，可協助組織培養有效的領導者，創造健康的團隊，從而提高成果。 Leadr 透過提供 1:1 會議和團隊會議、更有針對性的回饋、目標設定和追蹤績效評估、員工敬業度等平台，為管理者提供了培養健康領導習慣所需的工具。最好的部分？您可以在一個易於使用的平台上完成所有這些以及更多操作。該平台增強了組織各層面的一對一領導力發展，創造健康的回饋和學習文化。每個員工都有一個聲音。每個經理都是教練。是時候將人員管理轉變為人員發展了。
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam 致力於幫助議會了解最重要議題的核心。我們的員工和社區洞察平台以洞察力取代猜測，可實現更明智、更快速的決策，以便您的議會可以將資源集中在能發揮最大作用的地方。透過 AskYourTeam，您可以獲得相關且可操作的見解。當您可以衡量這些行動的影響以驗證和慶祝進展或在需要時引導事情回到正軌時。這就是我們幫助議會培育持續改進和有影響力變革的文化的方式。這就是我們每天早上起床的原因。為什麼選擇詢問你的團隊？ 100% 以理事會為中心 - 我們了解如何建立繁榮的社區 一體化解決方案 - 單一、易於使用的平台，可提供社區和員工見解 行動見解 - 發現相關見解 - 專注於最具影響力的行...
Feebee
getfeebee.io
Feebee 是一個以新創公司為導向的變革平台，與 Slack 無縫集成，重塑回饋文化。它將 360° 績效評估、評估、認可、公司價值觀和 eNPS 調查等基本工具匯集到一個用戶友好的平台中。透過簡化績效管理並透過與公司價值觀保持一致來培養歸屬感，Feeebee 使新創公司能夠推動成長並正面應對保留挑戰。透過 Feebee，簡化回饋流程、提高員工敬業度，並在當今競爭激烈的商業環境中釋放您的新創公司的全部潛力。
Progression
progression.co
使用排名第一的職涯發展平台 Progression 定義和衡量您組織的職涯發展。借助Progression，您可以： - 使用模板和人工智慧，在數小時（而不是數月）內構建和可視化職業框架- 養成簡單的習慣，以證明成長- 通過豐富、實時的見解使您的團隊取得進步- 參與、激勵和推動讓您的員工擁有自己的職業生涯 - 在創紀錄的時間內實現員工的卓越成長。透過 Progression 建立、部署和維持一流的技能和職業道路。立即加入數千個團隊，推動員工真正成長並減少員工流動。
Klaar
klaarhq.com
全球 150 多個組織的領導者和人力資源團隊信任並喜愛 Klaar，將其作為人工智慧驅動的行動系統，結合了持續績效管理、繼任計劃和準備、指導和員工敬業度調查。借助 Klaar，人力資源領導者第一次能夠獲得有助於回答問題的基準外部見解
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 為成長型企業提供人員和績效管理工具。我們正在申請專利的技術將參與度和倦怠訊號整合到一個 StayFactor™ 分數中。結合我們的組織網絡分析圖 (ONA)，您將擁有培養高績效團隊、發現內部協作模式、識別孤島和瓶頸以及突出聯繫最緊密和聯繫最緊密的員工所需的一切。透過 Peoplelogic，您將獲得做出有影響力的業務決策所需的所有數據和見解。
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman 平台支援員工在個人和職業方面的成長和適應人類狀況的獨特領域。我們透過福利輔導、領導力發展、銷售績效和指導來滿足全體員工的需求，採取全面的方法來實現專業卓越。