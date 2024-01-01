替代項 - UserPeek
UserTesting
usertesting.com
可用性測試和研究工具可透過 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的線上客戶體驗。 G2 排名第一的 CX 產業軟體。
Dovetail
dovetail.com
Dovetail 可協助您在一個地方儲存、分析和協作進行使用者研究，從而輕鬆查看模式、發現客戶見解並決定下一步該做什麼。我們的客戶包括波士頓顧問集團、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用戶測試工具，無需訂閱或月費。從我們的高品質測試人員小組中獲得更好的見解，每位測試人員僅需 30 美元。
Marker.io
marker.io
報告錯誤不應該是一件複雜的事情。將客戶和同事的網站回饋輸入您最喜歡的錯誤追蹤器，而不會讓開發人員發瘋。
dscout
dscout.com
dscout 的定性研究平台使用行動應用程式和超過 10 萬名熱切的參與者來有效捕捉即時視訊並輕鬆獲得見解…
Maze
maze.co
很棒的產品建立在良好的習慣之上。 使產品發現持續不斷。利用整個團隊可以收集、使用和採取行動的使用者洞察來驗證整體和日常產品決策。
Prolific
prolific.co
按需、自助資料收集。 Prolific 幫助您招募高品質的研究參與者來參與您的研究、調查或實驗。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
User Interviews
userinterviews.com
從我們超過 450,000 名經過審查的消費者和專業人士的受眾中招募用戶，或引入您自己的受眾並為任何類型的用戶體驗研究建立參與者資料庫。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是一個針對即時網站的免費網站回饋工具，就像針對靜態網站的 InVision 一樣。您可以在即時網站或臨時連結上獲得客戶的回饋和團隊的輸入。它使您能夠編輯即時網站、與團隊成員共享 Web 專案、在上下文評論中標記它們並接收相關回饋。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 透過其多功能回饋平台幫助您的企業在客戶回饋的幫助下建立更好、更成功的產品和服務。在產品開發生命週期中收集使用者回饋。免費試用。
UserZoom
userzoom.com
使用者體驗研究，做得對。透過 UserZoom 的使用者體驗洞察系統，您可以更深入、更快地挖掘，在整個產品開發生命週期中提供卓越的數位體驗。
Userlytics
userlytics.com
利用我們最先進的用戶研究平台和超過 160 萬的全球小組來改善您的客戶和用戶體驗。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支援，以前所未有的速度提供一流品質的消費者洞察，而成本僅為傳統洞察公司的一小部分。 GetWhy 將您的行銷理念、概念或內容呈現在觀眾面前，並將他們的影片回應收集為可行的見解。我們訓練我們的Gen AI 平台在幾分鐘內執行人類需要幾天時間才能完成的任務： - 轉錄語音， - 進行情感和情緒分析，以及- 在您選擇的盡可能多的視頻採訪中識別和收集關鍵見解。從研究問題到見解只需 4 小時。因此，您可以更少地專注於分析，而更專注於創建切中要害的概念、產品和活動。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一個使用者體驗研究平台，隨時可以幫助您應對遇到的任何挑戰。如果您曾經想知道用戶對您的網站、應用程式或原型的想法和感受，您不必再猜測了。 UXtweak 平台提供許多工具，包括複雜的網站測試、會話記錄、卡片分類、樹測試、行動測試、原型測試、競爭可用性測試等。這些工具可讓您從使用者的角度檢查您的網站，並確定什麼對他們來說最重要。 UXtweak 是一款非常靈活的工具，讓您不僅可以測試網站的一兩個功能，還可以測試網站的整個生命週期，從繪製特定功能、原型設計、測試成品或測試競爭對手。透過增強的分析功能，即使對於對使用者體驗一無所知的個人（例如利害關係人），也可以為您的網站提供深入的視...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
在數據的支持下打造更好的數位體驗。 使用我們的專業用戶研究工具套件快速輕鬆地測試從網站架構到設計原型的任何內容。
Userbrain
userbrain.com
只需幾分鐘即可設定您的第一個用戶測試，數小時內即可獲得第一個結果。 Userbrain 是您找出什麼對您的產品有效、什麼無效的快速通道。
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX 使企業能夠根據相關資料來源做出資料驅動的決策。其軟體平台可讓您存取現有或潛在客戶，提供有關業務概念、產品功能和行銷方向的回饋。
Respondent Researcher
respondent.io
將研究人員與參與者進行配對。 在全球範圍內招募任何參與者受眾或透過任何研究方法尋找付費研究機會。
Discuss
discuss.io
Discuss.io 旨在透過改變遊戲規則的生成式人工智慧洞察來擴展定性研究，是世界上最受歡迎的市場研究工具的所在地。
Field Agent
fieldagent.net
Field Agent B2B MarketPlace 將品牌、零售商和代理商與全國乃至世界各地的客戶聯繫起來，幫助您在零售業中獲勝。我們的一系列快速、實惠的零售成功產品為客戶在服務購物者、戰勝競爭對手和銷售方面提供了獨特的優勢。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高興認識你。我們是 Marvin，一個定性資料分析平台和研究儲存庫，旨在幫助您集中所有客戶知識並設計以使用者為中心的產品。在先進人工智慧的支援下，我們將繁瑣的研究部分自動化，以便您可以自由地組織、分析、發現和分享豐富的使用者見解。請造訪 heyMarvin.com 預約演示，看看我們的客戶稱之為「令人印象深刻的新功能—使用者體驗研究領域的巨大轉變」。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。包括Meta、Microsoft、Google、BBC 和iHeartMedia 在內的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
Indeemo
indeemo.com
我們的人工智慧即時視訊研究平台使 MR、UX 和 CX 團隊能夠了解日常生活中的人、產品和體驗。我們支持的研究人員、設計師和產品經理在B2C 和B2B 環境中使用Indeemo 進行各種發現研究方法，包括：發現/探索/生成研究- 日記研究- 行動/數位民族誌- 使用者角色旅程研究- 旅程地圖- 服務旅行- 購買路徑- 買家決策之旅混合方法研究- 訪談/焦點小組的預先任務- 透過視訊可用性/體驗研究將細分/用戶角色帶入生活- 產品測試/IHUT - 購物者/客戶/員工體驗我們的客戶範圍包括規模從顧問公司到新創企業，再到政府部門和全球品牌。我們的 Instagram 風格的受訪者應用程式允許研究參...
Respondent Participant
respondent.io
將研究人員與參與者進行配對。 在全球範圍內招募任何參與者受眾或透過任何研究方法尋找付費研究機會。
RhetorAI
rhetorai.com
透過人工智慧用戶訪談更快適應產品市場。 RhetorAI 可自動進行使用者訪談，以更快適應產品市場。 建立連結後，我們的 AI 可以 24/7 採訪您的用戶，並為您提供可操作的見解 - 就像 AI 產品研究員一樣。
Kraftful
kraftful.com
Kraftful 為您提供使用者回饋的深入人工智慧分析，以了解使用者的需求以及如何讓您的產品令人愉悅。
Userback
userback.io
#1 視覺化使用者回饋平台 使用者回饋 [@#!#+$?%] 很難。這就是為什麼 20,000 多個軟體團隊選擇 Userback 來自動化、簡化和建立他們的回饋循環（從收集到關閉）。 - 透過上下文應用程式內視訊和螢幕截圖豐富回饋 - 優先考慮用戶真正需要的功能和修復 - 整合到現有的工作流程和專案平台中
Netigate
netigate.net
Netategate 為客戶和員工的回饋提供全面的解決方案。獲得可行的見解並做出數據驅動的決策。
VWO
vwo.com
VWO 是市場領先的 A/B 測試工具，快速發展的公司將其用於實驗和轉換率優化。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可協助您透過訪客記錄、熱圖、回饋小工具、A/B 測試等創建高效能的使用者體驗。
Quallie
quallie.com
線上焦點小組軟體 - 即時聊天、日記和討論板、公告板、論壇、民意調查和其他功能。您可以將所有模組合併到一個研究專案中。用於定性研究。
Juno
heyjuno.co
Juno 是一個人工智慧研究平台。它與真實的人互動，了解他們的想法、感受和經驗。 Juno 代表您進行使用者訪談並揭示豐富的見解。 為什麼？以調查的速度和可擴展性提供豐富而深入的用戶洞察。 * 自主：24/7 無監督運行 * 多語言：講 70 多種語言 * 可擴展：同時進行數百次採訪
Wondering
wondering.com
Wondering 是 A 主導的使用者研究和訪談平台。我們幫助產品和使用者體驗團隊更快地獲得客戶對任何語言的設計和新概念的回饋，並透過人工智慧主導的研究來建立更好的產品。
UX Sniff
uxsniff.com
使用 UXsniff 改善網站的使用者體驗並提高轉換率，UXsniff 是一種人工智慧驅動的工具，可以自動分析會話記錄並識別異常點擊模式。讓 UXsniff 成為您的虛擬使用者體驗分析師，增強您網站的使用者體驗和轉換率。
UXReality
uxreality.com
UXReality 是一款包容性人工智慧應用程序，用於創建您自己的用戶行為數據世界。它具有所有移動行為追蹤功能，例如熱圖、凝視圖、情緒、語音、滾動和點擊流記錄以及網路攝影機眼動追蹤、情緒測量和調查。
UserQ - Tester
userq.com
UserQ 是第一個完全遠端使用者研究解決方案，可滿足中東和北非研究人員和測試人員的需求 - 提供阿拉伯語和英語測試選項，並利用一組本地測試人員。我們的使命是讓中東和北非地區的每個品牌、經理和研究人員都能進行使用者體驗研究。使用我們的 UserQ 面板，您可以即時存取中東和北非地區超過 10K 的用戶，這些用戶來自 100 個國家和不同的人口統計資料。您可以從與您的目標受眾相符的各種品質測試人員中招募。我們的遠端測試工具包括最受歡迎的解決方案，可在數小時內從目標用戶獲得各種回饋。 UserQ 讓您輕鬆建立卡片分類、樹測試、偏好測試、原型測試等等。我們所有的測試工具都可以用英語或阿拉伯語創建和發...
UserQ - Researcher
userq.com
UserQ 是第一個完全遠端使用者研究解決方案，可滿足中東和北非研究人員和測試人員的需求 - 提供阿拉伯語和英語測試選項，並利用本地測試人員小組。我們的使命是讓中東和北非地區的每個品牌、經理和研究人員都能進行使用者體驗研究。使用我們的 UserQ 面板，您可以即時存取中東和北非地區超過 10K 的用戶，這些用戶來自 100 個國家和不同的人口統計資料。您可以從與您的目標受眾相符的各種品質測試人員中招募。我們的遠端測試工具包括最受歡迎的解決方案，可在數小時內從目標用戶獲得各種回饋。 UserQ 讓您輕鬆建立卡片分類、樹測試、偏好測試、原型測試等等。我們所有的測試工具都可以用英語或阿拉伯語創建和發...
Tobii UX Explore
tobii.com
Tobii UX Explore 讓您從使用者的角度看待問題，從而提供快速且易於理解的使用者體驗見解。透過我們的使用者體驗測試平台，您只需使用使用者的智慧型手機即可獲得使用者註意力的第一人稱視角，以及準確的注視視覺化。無論是改善電子商務體驗還是進行原型測試，都可以發現您的設計在哪裡導致了不必要的工作量和混亂，並對您的使用者體驗進行敏捷調整。
The User Interview Exchange
userinterviewexchange.com
User Interview Exchange 是一個供創作者驗證和迭代可改善我們個人和職業生活的產品的網站。 * 透過參與用戶訪談賺取代幣 透過在 30 分鐘的視訊聊天使用者訪談中分享您對與您相關的產品的體驗，幫助塑造尖端產品。為了感謝您的參與，您參與的每一次用戶訪談都將獲得一個 UIX 代幣來進行您自己的訪談。 * 交換代幣來進行您自己的用戶訪談 將每個 UIX 代幣兌換成與您的目標細分市場中的某人進行 30 分鐘的視訊聊天用戶訪談。發布新的用戶訪談請求，並在有人認為他們可能適合您的用戶研究時收到電子郵件提醒。
Sticky
tobii.com
想要獲得更好的行銷投資報酬率嗎？ Tobii 的 Sticky 是一款線上眼動追蹤軟體和調查工具，可分析目標受眾在他們最常使用的裝置上如何接受您的創意設計。了解廣告、包裝和影片對全球各地真實人們的影響，無論是在孤立的環境中還是在特定的環境中。
SenseCheck
sensecheck.com
SenseCheck 平台由經驗豐富的專業人士組成的龐大小組為您提供有關行銷資料的客觀回饋。外部視角可以幫助您改善結果並避免代價高昂的失敗。取得任何資料的回饋，例如網站、登陸頁面、電子郵件、廣告、社群媒體、展示架或小冊子。在您花費寶貴的預算之前，這是一個有用的第二意見。只需上傳您的想法，它就會由 5 名小組成員進行審核，然後您將透過電子郵件收到一份機密報告。此外，成為會員並向其他人提供評論可以省錢並獲得免費測試。
Saber Feedback
saberfeedback.com
您網站上的簡單靈活的回饋工具 與客戶建立溝通管道，以便您可以解決問題並提高參與度。 發現緊急錯誤，改善您的使用者體驗，並使您的內容 QA 更加順利。所有這些都帶有一個簡單的回饋按鈕，您可以將其添加到任何網頁。包括螢幕截圖功能。
RapidUsertests
rapidusertests.com
Rapidusertests.com 是一項線上可用性服務，讓公司能夠快速輕鬆地優化其網站和應用程式。每位測試人員只需支付 69 歐元，產品經理、行銷人員和使用者體驗設計師就可以從他們的網站或廣告中獲得可用性回饋。憑藉創新的螢幕錄製技術、精心挑選的測試使用者小組以及由可用性專家設計的測試創建流程，現在可以快速、務實且經濟高效地進行富有洞察力的可用性測試。
PrepsUs
prepsus.io
使用者研究軟體可協助產品經理識別關鍵使用者問題，從而實現所需的產品和業務成果
Parative
parative.com
Parative 專注於將可操作的產品使用和客戶行為洞察交給最需要的員工（第一線收入和保留團隊），而不需要資料團隊、CDP 或資料倉儲的支援。 Parative 旨在幫助團隊回答三個問題： * 我們如何確定哪些客戶行為是轉換、保留和擴展的主要指標？ * 我們如何即時監控客戶群中的這些關鍵行為，以評估每位客戶對這些結果的準備？ * 當我們看到這些關鍵行為發生（或沒有發生）時，我們應該向哪位員工發出警報，以及我們希望在我們使用的另一個工具中自動執行哪些操作？ 簡而言之，Parative 的客戶行為平台可以識別客戶的產品使用情況何時表明客戶已做好轉換、流失或擴張的準備。最好的是，不需要 Para...