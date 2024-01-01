替代項 - Userdoc
OneDesk
onedesk.com
OneDesk 結合了線上 HelpDesk 和專案管理軟體。使用一款應用程式為您的客戶提供服務並管理團隊專案。
Accompa
accompa.com
#1 基於雲端的需求管理軟體工具。數百家公司的業務分析、產品管理、工程、IT 團隊都在使用。獲得 30 天免費試用。由阿康帕。
Olive
olive.app
與 Olive 一起體驗 IT 決策和軟體採購的未來。 Olive 是唯一將人工智慧的力量與人類專業知識相結合的軟體採購平台，可協助您做出更好的決策。 Olive 的平台使您能夠集中 RFx 流程、收集見解、評估回應、比較供應商並在統一的數位工作空間中進行協作。 Olive 簡化了採購和評估企業技術和軟體解決方案的複雜流程。透過分析您的業務需求，Olive 為您提供了最合適的軟體選項的精選列表，顯著減少了做出選擇所需的時間。 透過 Olive，您可以期待重要利害關係人之間的加強協作，這有助於減少因溝通不良、流程過時、優先事項衝突和一致性問題而造成的延誤。 因此，Olive 用戶在實...
Delibr
delibr.com
Delibr AI 是產品經理的人工智慧助手，有助於簡化創建高品質產品文件的流程。它提供動態模板以遵循最佳實踐、編寫幫助以不同方式生成文本、反饋和修訂以優化文本以使其清晰簡潔，以及雙向 Jira 集成以將產品文檔與 Jira 同步。 它還提供了一個產品層次結構，為產品經理提供結構，一個解決方案中心，用於與利益相關者確定解決方案的優先級，提供現在-下一步路線圖，以與組織的其他部分保持一致，以及機會解決方案樹，將目標與用戶問題和解決方案連結起來。 這些功能使產品經理能夠創建高品質的文檔，節省時間，並以新的清晰度和流程提供更多產品價值。
Reqstudio
reqstudio.com
ReqStudio 是公司收集需求的線上解決方案，它的主要目標是讓您體驗收集軟體、建立文件並完成整個過程，輕鬆、簡單，並且讓您喜歡它。在超過 60% 的情況下，軟體開發專案管理仍然無法按時、按預算交付。高達 35% 的根本原因與需求管理不善有關。業務與 IT 不一致會導致開發過程中斷，進而導致金錢或時間損失。提高業務價值需要新的管理技術和協作工具。團隊必須在整個 IT 流程中調整企業利害關係人所期望的業務價值。良好的需求管理可以將開發成本降低多達 57%，並將上市時間加快多達 20%。
Flow Engineering
flowengineering.com
敏捷需求追蹤滿足數位孿生。 Flow 是專門為幫助快速移動的敏捷團隊更快迭代而建置的。