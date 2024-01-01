替代項 - UserBob

The User Interview Exchange

userinterviewexchange.com

User Interview Exchange 是一個供創作者驗證和迭代可改善我們個人和職業生活的產品的網站。 * 透過參與用戶訪談賺取代幣 透過在 30 分鐘的視訊聊天使用者訪談中分享您對與您相關的產品的體驗，幫助塑造尖端產品。為了感謝您的參與，您參與的每一次用戶訪談都將獲得一個 UIX 代幣來進行您自己的訪談。 * 交換代幣來進行您自己的用戶訪談 將每個 UIX 代幣兌換成與您的目標細分市場中的某人進行 30 分鐘的視訊聊天用戶訪談。發布新的用戶訪談請求，並在有人認為他們可能適合您的用戶研究時收到電子郵件提醒。