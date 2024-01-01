替代項 - UserBit

User Evaluation

userevaluation.com

使用者評估是一個人工智慧驅動的平台，專注於提供深入的見解和分析，以增強產品設計和客戶理解。 它提供了一套用於客戶研究和洞察生成的工具。該平台使用人工智慧，可以直接從您的內容中快速創建洞察。 它非常適合多模式數據，提供以各種語言轉錄和分析音訊和視訊檔案格式以及文字和 CSV 檔案的能力。 該平台採用人工智慧驅動的標籤來識別模式，進行情緒分析來了解客戶的情緒，並利用 GPT-4 等先進的人工智慧模型來提供服務。 值得注意的工具包括可以分析數據並按需提供圖表和流程圖的人工智慧聊天，以及使用人工智慧快速產生研究文件的報告和簡報產生器。 其他功能包括用於輕鬆導航見解的高級音訊/視訊播放器、用於...