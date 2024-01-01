替代項 - User Evaluation

UserBit

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UserBit 是一個一體化平台，供使用者體驗自由工作者和設計機構管理和交付他們的研究工作。 輕鬆組織：將所有客戶的資料安全地保存在單獨的工作區中。 UserBit 的研究資料庫提供參與者、訪談和調查管理以及 50 多種語言的視訊和音訊轉錄。 深入研究資料：使用 UserBit 強大的分析工具解壓縮原始定性資料。利用標記、頻率分析和相關性分析來創造引人注目的使用者體驗。 與客戶無縫互動：UserBit 的專用客戶入口網站可讓您有效傳達見解。您還可以分享詳細的設計交付成果，例如案例研究報告、使用者角色、旅程地圖、使用者流程等。無論是單打獨鬥還是與團隊合作，UserBit 都能協助您將客戶資...