替代項 - Useme

Hubstaff

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Hubstaff 是一款尖端的勞動力分析軟體解決方案，旨在提高遠端、混合和內部團隊的生產力，同時確保積極的員工體驗。 Hubstaff 與 30 多個應用程式集成，使您的企業可以更有效率地運作。您可以透過時間追蹤、螢幕截圖、活動追蹤、URL 和應用程式追蹤、勞動力分析指標、自動薪資單和發票、日程安排、GPS 和位置監控以及時間表等功能來了解工作情況。適用於 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我們的使命是幫助每個人在工作中度過最有成效的一天。這項承諾意味著在不損害每個人令人滿意的工作環境的情況下優先考慮最佳績效。體驗 Hubstaff 對我們組織的效率...