Usedesk 是一個客戶支援平台，用於自動化、分析和提升客戶服務，有助於提高客戶的忠誠度。 1. 在一個視窗中處理有關您公司的所有請求、評論和提及。無需在通訊工具、聊天、社交網路、電子郵件、應用程式、評論網站和論壇之間跳轉。一切都存放在一個地方。 2. 高速支援自動化日常工作：範本、觸發器和自動回覆。儲存聊天記錄並自動回答常見問題，以將更多時間花在非標準情況和問題上。 3.分析：部門、代理、期間的工作。選擇條件並在方便的表格中分析結果。每位員工的回應速度、處理的請求數量以及客戶的滿意度現在都一目了然，只需在「報告」部分中單擊即可。我們知道客戶服務可能具有多大的挑戰性，並盡最大努力成為一個成熟且友好的客戶服務，而不是一個沒有靈魂的系統： - 在線下和在線分享我們的知識：在網絡研討會、聚會和會議上。 - 培養最優秀的客戶服務經理。 - 並隨時為您提供協助:)

目錄 : Business 幫助台軟體

網站： usedesk.com

免責聲明：WebCatalog 與 Usedesk 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。