替代項 - Upwork
Fiverr
fiverr.com
Fiverr 是一個提供自由職業服務的線上市場。該公司為自由工作者提供了一個為全球客戶提供服務的平台。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble 是設計師獲得靈感、回饋、社群和工作的地方，也是您發現世界各地設計師並與他們聯繫的最佳資源。
Freelancer
freelancer.com
以低廉的價格尋找和僱用頂級自由工作者、網頁開發人員和設計師。世界上最大的50m市場。在幾秒鐘內收到報價。立即在線上發布您的工作。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
在 PeoplePerHour 上完成任何工作。免費發布職缺尋找專業自由工作者，分分鐘找到自由工作！ PeoplePerHour 是一個將世界各地的小型企業、新創公司、企業家、公司、企業、中小企業和自由工作者連接在一個值得信賴的環境中購買和銷售服務的市場。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股...
Jobscan
jobscan.co
Jobscan 可以針對任何工作優化您的履歷，突顯招募人員需要了解的關鍵經驗和技能。
Superset
joinsuperset.com
Superset 讓大學能夠實現端到端校園安置的自動化，幫助雇主從全國各地的大學聘用年輕人才，並讓學生以民主的方式獲得機會。
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation 是排名第一的 IT 現場服務勞動力市場，將公司和熟練的技術人員聯繫起來，在全國範圍內完成出色的工作。我們的平台使服務交付團隊能夠識別和他們一樣關心結果的獨立專業人士並與之合作。借助 Field Nation，公司可以建立和部署值得信賴的隨選勞動力，而技術人員可以選擇符合自己興趣、技能和日程安排的工作。建立更好的工作方式。與 Field Nation 一起建造它。挑戰：對熟練技術人員的需求空前高漲。有工作要做，但工人不夠。由於過時的人才策略，公司越來越厭倦了犧牲控制權並使客戶關係面臨風險。然而，擁有 IT 現場服務技能和熱情的人仍然存在，他們仍然致力於自己的職業，但不是...
Malt
malt.com
Malt 是歐洲自由工作者的創新市場。 麥芽是基於國家的。我們完全可以在： - BE：www.malt.be België（荷蘭） - BE：fr.malt.be Belgique（法語） - 德國：www.malt.de Deutschland（德文） - DE：en.malt.de 德國（英文） - ES：www.malt.es España (español) - 法國：www.malt.fr 法國 (français) - FR：en.malt.fr 法國（英文） - NL：www.malt.nl Nederland（荷蘭）
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Airtasker
airtasker.com
Airtasker（ASX：ART）是澳洲領先的本地服務線上市場，將需要完成工作的個人和企業與想要工作的人聯繫起來。 Airtasker 的使命是讓人們充分發揮其技能的價值，旨在透過創造真正靈活的工作和賺取收入的機會，對未來的工作產生積極影響。自 2012 年推出以來，Airtasker 已創造了超過 20 億美元的工作機會，並為全球超過 130 萬名獨立付費客戶提供服務。
Bark.com
bark.com
Bark.com 審查當地企業並協助您找到最好的專業人員來快速完成您的工作。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一個旨在將企業與其專業網路中的頂級無程式碼和低程式碼開發人員聯繫起來的平台。 Conneciton 只需 48 小時即可完成，因此可以在幾週內驗證並發布最小可行產品 (MVP)。 開發人員經過專業審查，使其成為關鍵任務項目的可靠選擇。在參與之前，企業可以進行無風險試用，只有在滿意後才付款。 Toptal 擁有各種角色的專業人員，能夠開發客製化應用程式、建立自動化工作流程、整合第三方 API 以及最佳化資料庫效能。 他們還提供跨多個平台的專業知識，包括 Adalo、AirDev Canvas、Airtable、Appgyver、Appian、AppSheet、Backend...
WorkMarket
workmarket.com
ADP 的 WorkMarket 提供了最先進的技術平台，使您的企業能夠在當今的競爭格局中擴展。我們的平台使公司能夠有效率、合規地組織、管理和支付其擴展的勞動力。 WorkMarket 位於紐約州紐約市，成立於 2010 年，2018 年被 ADP 收購。
WorkGenius
workgenius.com
快速有效率地尋找和聘用傑出人才。 WorkGenius 提供市場上領先的端到端自由職業招募和管理解決方案。我們提供基於創新技術的人員配置方法，以業界領先的價格更快地獲得經過審查的人才，同時減少付款和合規問題。
Andela
andela.com
我們的人才社群包括 77K 多種軟體和 100 多種技能，遍佈 60 多個國家。我們為您尋找、評估、配對和僱用工程師。
Arc
arc.dev
Arc 是一個遠端職業平台，可協助開發人員在任何地方建立令人驚嘆的職業生涯。一站式在線查找數千個頂級遠端開發人員職位！
Alura Market
alura.io
Etsy 賣家排名第一的自由職業服務市場。我們將 Etsy 企業與經過審查的自由工作者聯繫起來，提供幫助 Etsy 賣家成功的服務。
talent.io
talent.io
Talent.io 是技術人才找到自己喜歡的工作以及公司建立優秀技術團隊的最簡單方法。我們的精選平台擁有一個由 10 萬名合格技術專業人士和歐洲 7,000 家公司組成的社群。我們支持長期和自由職業、現場和遠距工作，並已幫助 6,000 多名候選人找到了他們應得的工作。
notch
order.notchordering.com
notch 簡化了各種規模的餐廳和供應商的食品和飲料批發訂購。在一處完成所有訂單、聊天和付款。
Turing
turing.com
圖靈為管理複雜資料的組織建構和部署生成式人工智慧產品和解決方案。我們深受全球商業企業的信賴，協助他們解決人力智慧業務挑戰並提高生產力。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
Codementor
codementor.io
透過從事實際專案來提高您的程式設計技能。加入我們的免費社群討論專案、審查代碼並向同行和導師學習。
Comeup
comeup.com
2013 年創建的 100% 線上服務交付平台。
Codeable
codeable.io
Codeable 是唯一的 WordPress 自由工作者平台。我們將客戶與最好的 WordPress 專家相匹配。我們幫助客戶解決任何 WordPress 問題。
WriterAccess
writeraccess.com
僱用最好的自由工作者並簡化您的工作流程。 我們的內容創建平台為您提供擴展內容行銷、發展業務或代理商以及掌握內容行銷以贏得線上勝利所需的人才、工具和培訓。
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR 是一個專案管理工具，可以簡化所有相關方的流程。它使專案所有者、解決方案提供者（軟體開發人員、撰稿人、設計師等）、利害關係人和貢獻者能夠在通用平台上追蹤專案的進度。 MaestroCR 與其他專案管理工具的區別在於，它使您能夠控制專案從估算到交付的每個階段。 MaestroCR 將專案級聯為提案、估價、工作量、交付、批准和發票。在每個階段，專案所有者和解決方案提供者必須就期望達成一致。因此，可以防止因錯過電子郵件、電話或訊息而導致的通訊故障，並確保透明的通訊。運行多個項目可能會導致截止日期被忽視、訊息遺失或請求被忽略。 MaestroCR 的創建是為了幫助您克服這些挑戰。從儀...
Proxify
proxify.io
Proxify 的使命是將世界各地的頂級開發者與他們應得的機會聯繫起來。自推出以來，Proxify 的開發人員已成功與 1,200 多家滿意的客戶合作，建立他們的產品和成長功能。 3500 多名才華橫溢的開發人員信任 Proxify 及其網路來實現他們的夢想和目標。 Proxify 是由對遠端全職工作感興趣的才華橫溢的開發人員組成的全球網路打造的。
Fastwork
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讓專業的自由工作者來幫助您的工作或業務，或在印尼自由職業網站上尋找線上工作！
Anytask
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AnyTask.com 是一個全球自由工作者市場，利用Electroneum Ltd. 基於區塊鏈的支付技術來消除自由工作者擁有銀行帳戶的需要，同時也承諾零賣家費用- 與其他自由工作者相比，他們可以節省高達20% 的費用市場。從買方的角度來看，一切照舊。來自世界各地的自由工作者願意透過外包您的工作來幫助您和您的企業節省時間和金錢。從設計和行銷服務，到寫作和個人協助，您都可以在 AnyTask.com 上找到所需的一切。