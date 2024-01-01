Upwards 每天將成千上萬的家庭與當地最好的照護人員聯繫起來，提供安全、實惠、高品質的托兒服務。 作為全國最受歡迎的經過審查、持照和背景調查的護理人員網絡，Upwards 為家庭提供了一種輕鬆的方式來發現、會見和預訂所在地區最好的、經過家長審核的護理人員的托兒服務。 為您的家人尋找完美的護理人員 Upwards 尋找滿足您家庭獨特需求的日托、保母和保母。無論您的日程安排、預算或特殊住宿條件如何，Upwards 都可以讓您輕鬆匹配和審查提供者，找到最適合您孩子的住宿。許多照顧者在加入 Upwards 時都會完成背景調查流程，但家長也可以在與托兒服務提供者會面之前要求應用程式進行全面評估。 使用 Upwards 應用程式進行虛擬會議以節省時間 我們知道，找到合適的照顧者至關重要，而您作為家長的時間是有限的。 Upwards 讓父母和照顧者可以輕鬆聯繫、聊天以及安排虛擬參觀和麵試，以確保合適的人選，而無需麻煩。找到匹配的人後，可以直接從 Upwards 應用程式輕鬆請求和安排托兒服務。 看著您的孩子成長和發展 Upwards 護理人員可以參加數百種教育活動和課程，旨在確保孩子們不斷學習和發展。所有活動都包括每個年齡層（嬰兒、幼兒、學齡前兒童和學齡兒童）的綜合說明，以及家長幫助在家中繼續接受教育的指導。照護人員可以透過 Upwards 應用程式輕鬆分享照片和影片更新，讓家長不會錯過任何精彩時刻。 與向上社區聯繫 透過 Upwards 社群論壇從您附近的其他家庭獲得您所需的支援。從當地兒童保育和早期教育專家獲得有關兒童保育、行為和發展、育兒竅門以及棘手話題的答案。一旦您的問題得到解答，您還可以分享和了解適合兒童的活動以及與附近的孩子一起做的事情。 列出您的照顧服務 申請加入美國最大的護理網絡，與當地家庭匹配您所在社區的日托、保姆或保姆需求。收集家長的評論並建立您的 Upwards 照護人員檔案，以便與社區中的家庭分享認證、經驗、日程安排和您的照護理念。

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