替代項 - Upheal

Piktochart

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Piktochart 是一個直覺、易於使用的視覺交流平台，用於設計視覺效果和重新調整影片的用途。它的資訊圖表、簡報、傳單、海報和報告製作工具可幫助傳播者講述重要的故事並產生影響。透過有影響力的簡報來表達您的觀點，透過強大的報告說服您的利害關係人，並透過與觀眾對話的視覺效果在您的部落格或社群媒體平台上獲得更多參與度。從創建到發布的整個過程快速而簡單 - 選擇設計精美的模板，編輯或拖放您想要的元素，最後發布。就這麼簡單！其線上影片編輯工具使用戶能夠將長影片、網路研討會、虛擬事件、縮放或網路攝影機錄製內容轉換為客製化的小片段。可以自動添加字幕，影片是針對社交媒體量身定制的。