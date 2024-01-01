替代項 - Upheal
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Animaker
animaker.com
Animaker 正在顛覆公司透過 DIY 專業直播和/或動畫影片在幾分鐘內培訓、教學、激勵、銷售、交流、查看和分發內容的方式。 Visa、強生、葛蘭素史克、麥當勞、戴爾科技等公司在 220 個國家擁有 1,500 萬用戶。無需技術專業知識，即可在幾分鐘內快速創建專業的 4k 品質影片（動畫或直播），用於入職、行銷、品牌推廣、簡化複雜概念等，使公司能夠輕鬆適應市場變化，創造競爭優勢。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside 是您的線上工作室，可實現高品質錄音和閃電般的編輯。它由AI 提供支持，但專為人類對話而設計，因此無論您身在何處、Wi-Fi 性能如何不穩定，也無論您身在何處，從播客到視頻營銷的任何內容都可以通過像素完美的4K 影片和水晶般清晰的音訊進行捕捉。把它想像成你的瓶中數字精靈，但你得到的不是三個願望，而是無盡的、一流的錄音和超級簡單的編輯。從希拉蕊·柯林頓 (Hillary Clinton) 到小型企業，再到 Spotify、Marvel 和 Verizon Media 等大型企業，Riverside 已成為廣播故事的首選舞台，品質絲毫不差。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 語音助手，可協助在會議期間進行轉錄、總結筆記和完成操作。我們的 AI 助理 Fred 與世界上所有領先的網路會議平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等業務應用程式整合。記錄：即時記錄所有主要網路會議平台的會議。邀請螢火蟲或讓它自動捕捉它們。轉錄：Fireflies 可以轉錄即時會議或您上傳的音訊檔案。瀏覽文字記錄並同時收聽音訊。總結：AI超級摘要為您提供詳細的會議概述、大綱、會議記錄、關鍵字和行動項。在 5 分鐘內快速追蹤...
Descript
descript.com
Descript 是一種新型影片編輯器，就像文件一樣簡單。 Descript 的人工智慧功能和直覺的介面為 YouTube 和 TikTok 頻道、熱門播客以及使用影片進行行銷、銷售以及內部培訓和協作的企業提供了動力。 Descript 旨在使影片與文件和投影片一起成為每個溝通者工具包的主要內容。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
Notta
notta.ai
Notta 是一款領先的 AI 轉錄工具和會議記錄工具，可協助將任何語音對話快速轉錄和總結為可操作的文本，支援 58 種語言。 * 重要消息：Airgram 已加入 Notta！除了轉錄視訊/音訊檔案、現場演講之外，Notta 還與 Zoom、Microsoft Teams 和 Google Meet 等領先的視訊會議平台集成，以產生自動會議記錄。它還允許用戶查看、搜尋、編輯、匯出記錄並與團隊成員共享記錄，以實現無縫協作。 Notta 讓您能夠最大限度地發揮每次對話的價值。
Piktochart
piktochart.com
Piktochart 是一個直覺、易於使用的視覺交流平台，用於設計視覺效果和重新調整影片的用途。它的資訊圖表、簡報、傳單、海報和報告製作工具可幫助傳播者講述重要的故事並產生影響。透過有影響力的簡報來表達您的觀點，透過強大的報告說服您的利害關係人，並透過與觀眾對話的視覺效果在您的部落格或社群媒體平台上獲得更多參與度。從創建到發布的整個過程快速而簡單 - 選擇設計精美的模板，編輯或拖放您想要的元素，最後發布。就這麼簡單！其線上影片編輯工具使用戶能夠將長影片、網路研討會、虛擬事件、縮放或網路攝影機錄製內容轉換為客製化的小片段。可以自動添加字幕，影片是針對社交媒體量身定制的。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可幫助專業和業餘播客輕鬆創建、編輯和分發高品質的播客。 該平台為用戶提供了一套工具來錄製和編輯音頻和視頻，並透過最多 10 名參與者的遠端採訪創建播客。 工作室品質的錄音、人工智慧支援的編輯和無縫導出都可以在一個基於網路的平台上實現。工具包括多軌錄音、音訊轉錄、直覺編輯、文字轉語音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智慧驅動的工具，如背景噪音消除、填充詞檢測、音訊轉文字、播客錄製、MP3到文字以及格式轉換。 Podcastle 還提供 iOS 和 Android 應用程序，以提...
Tactiq
tactiq.io
主導對話，我們來處理筆記。透過 Taactiq 的 Google Meet、Zoom、MS Teams 和 Webex 即時轉錄功能，您將不會錯過任何一個字。
Happy Scribe
happyscribe.com
轉錄和字幕一體化平台。 最先進的人工智慧與最優秀的語言專家並肩工作。
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
tl;dv
tldv.io
適用於 Zoom 和 Google Meet 的人工智慧會議記錄器 - tl;dv。 探索基於 GPT 的會議軟體來錄影、轉錄、突出顯示和分享您的線上會議。免費試用 tldv！
Rev
rev.com
Rev 是一家語音技術公司，旨在釋放人類語音的全部力量。 Rev 提供人類人工智慧解決方案，幫助世界各地的品牌和聲音將音訊和視訊轉化為有意義的知識。 Rev 專為準確性和規模而設計，可產生準確率超過 99% 的文字記錄、字幕和隱藏式字幕。在650 萬小時的真實數據和72,000 名人工轉錄員的支持下，Rev 構建了最大、最多樣化的自有語音數據集，透過節省時間的人工智慧和人類主導的語音轉文字解決方案提升了任何音訊和視訊操作的品質。此外，Rev 還提供基於轉錄服務建構的自訂 API，以進一步提高參與度和功能。在 rev.com 上，每一個字都能發揮更多作用
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
Trint
trint.com
Trint 是一款由人工智慧驅動的軟體工具，專門用於將視訊和音訊檔案轉錄為文字。它提供了一種快速有效的解決方案，可將各種媒體格式轉換為書面內容。 Trint 支援 30 多種語言，確保準確的轉錄結果，準確率高達 99%。轉錄後，使用者可以利用 Trint 的內容編輯功能來驗證、編輯、搜尋和播放轉錄。 該工具還允許用戶即時協作，透過突出顯示和評論工具促進團隊合作。精細的存取權限和共享驅動器可實現無縫共享和簽核。 該工具透過提供隱藏式字幕和自動翻譯成 50 多種語言來增強可訪問性和全球影響力。 Trint 注重安全，採取措施保護使用者內容。 該公司已通過 ISO 27001 認證，並在...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，旨在使會議流程更加高效和富有洞察力。該工具提供會議的自動視訊錄製功能，再加上人工智慧驅動的轉錄功能，以便稍後輕鬆查看和理解會議內容。 除此之外，MeetGeek 還包括自動摘要等功能，幫助使用者有效地了解會議要點，而無需查看幾個小時的內容。 該工具還利用人工智慧提取並突出顯示每次會議的關鍵主題，提供一種快速了解過去事件的方法。搜尋功能使用戶能夠從一個位置輕鬆存取過去的會議、錄音、文字記錄和亮點。 MeetGeek 也強調團隊協作，允許分享有關會議內容的規則。其「對話智慧」功能為會議中產生的銷售和客戶洞察提供人工智慧驅動的分析。 此外，MeetG...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基於人工智慧的工具，旨在徹底改變會議期間的筆記記錄方式。它專注於即時總結會議，使用戶能夠專注於對話而不是記錄細節。 該工具的工作原理是記錄、抄寫、突出顯示和總結會議期間討論的要點。會議結束後，Fathom 會提供摘要，這些摘要會在會議結束後在簡潔的時間內準備好。背景資訊非常有用。 除了其功能之外，Fathom 還自動將會議摘要和任務同步到使用者的客戶關係管理 (CRM) 軟體，從而為使用者節省大量會議後資料輸入任務的時間。 Fathom 旨在相容於多種視訊會議平台和語言，目前支援 28 種全球通用語言，使其成為國際團隊或企業的靈活工具。該工具...
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智慧驅動的會議記錄工具，可讓以客戶為中心的人員輕鬆了解和倡導客戶的需求。 Grain 連接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等會議平台，以自動記筆記、儲存記錄並從每次客戶對話中擷取洞察。與常規會議錄音、筆記或收入情報工具不同，Grain 簡單、易於存取且適合所有角色。任何人都可以輕鬆地用自己的聲音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客戶的觀點，以創建與客戶保持一致的團隊和明智的決策。
Zeemo
zeemo.ai
Zeemo 使內容創作者能夠以最先進的準確率自動產生和翻譯 18 種語言的視訊字幕。 Zeemo 利用先進的語音辨識和自然語言理解技術，自動辨識影片中的人聲並將其轉換為字幕。此創新解決方案提供自動視訊字幕服務，增強可訪問性並改善用戶體驗。申請：https://zeemo.ai/zmapp/
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款由人工智慧驅動的視訊會議和會議工具。借助人工智慧驅動的會議摘要，Vowel 使每次會議更具包容性和價值，並提供簡單、安全和可靠的體驗。主持、錄製、轉錄、剪輯、搜尋和分享會議 - 無需任何附加組件！主要功能： - 人工智慧驅動的會議摘要，掛機後立即可用 - 人工智慧驅動的行動項目（即時建議） - MeetingGPT，人工智慧驅動的會議問答 - Catch Me Up 會議回顧 - 在以下位置舉辦愉快的視訊會議您的瀏覽器- 一鍵記錄和轉錄，即使是免費計劃- 實時協作處理議程和會議記錄（包括行動項目） - 在所有會議內容中搜索所說的每一句話- Zapier 集成- 剪輯會議時刻並...
Sonix
sonix.ai
Sonix 是一款語音到文字翻譯軟體，可提供快速、準確且經濟實惠的音訊翻譯服務。該平台利用人工智慧技術，將音訊快速轉換為文本，然後提供40多種語言的翻譯服務。 使用者可以將音訊和視訊檔案上傳到 Sonix，Sonix 會先將音訊轉錄為文字。然後可以在系統翻譯之前對其進行編輯。 整個過程只需幾分鐘即可完成。 Sonix 旨在自動執行複雜且耗時的轉錄和翻譯任務，使內容更易於存取並確保完美的準確性。 該平台提供強大的自動轉錄功能和用戶友好的介面。借助 Sonix，用戶可以將音訊和視訊檔案翻譯成多種語言，從而將其覆蓋範圍擴大到國際客戶，而無需昂貴的專業翻譯服務。 Sonix 還提供音訊到音訊轉...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Claap
claap.io
Claap 是一款一體化視訊工作區，將螢幕錄製、會議錄製和視訊 wiki 集於一處。使用 Claap，您可以： - 用短視頻代替您的下一次會議。透過註釋、主題和視訊回覆更快地獲得回饋 - 使用亮點、文字記錄和 AI 筆記記錄您的會議。並讓您的隊友趕上關鍵時刻。 - 透過專為您的組織設計並與您喜愛的應用程式連接的視訊工作區擴展您團隊的知識。
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics 是全球領先的語音智慧專家，結合人工智慧和機器學習的最新突破，釋放人類語音的商業價值。全球範圍內的企業都在使用 Speechmatics 來準確理解人類級別的語音並將其轉錄為文本，無論人口統計、年齡、性別、口音、方言或位置如何，都可以實時在錄製媒體上進行。 將這些文字記錄與最新的人工智慧驅動的語音功能相結合，企業可以建立利用摘要、主題、情感、章節、翻譯等的產品。 Speechmatics 每個月都會處理全球 300 多年來 50 種語言的轉錄。其神經網路在語音辨識領域開創了機器學習的先河，考慮了聲學、語言、方言、多個說話者、標點符號、大寫、上下文和隱含含義。 Spe...
Exemplary AI
exemplary.ai
Exemplary AI 是一款一體化內容創建工具，它將 AI 驅動的多語言轉錄、翻譯和內容生成整合到一個平台中。 其用戶友好的介面可以輕鬆提取洞察和創建內容，包括摘要、聽力圖、字幕和即時人工智慧聊天。此外，用戶還可以產生 AI 剪輯、特定於平台的字幕和主題標籤，從而簡化直接從平台發布社交媒體的操作。 Exemplary AI 憑藉其尖端的 AI 解決方案簡化了工作流程、提高了工作效率並改善了內容的可訪問性，非常適合內容創作者、研究人員、記者和專業人士。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一個使用先進的人工智慧工具來簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別、元數據生成和支援人工智慧主持人互動等功能。
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai 是一個對話智慧平台，使用先進的深度學習模型為開發人員提供非結構化對話資料的即時轉錄和見解。 該工具為各行業提供解決方案，例如收入情報、活動和網路研討會、遠端協作、聯絡中心和招募情報。 Symbl.ai 的功能支援自訂追蹤器、摘要、主題建模、轉錄、對話分析以及用於語音、音訊和文字資料的預先建構 UI 和元件。 憑藉其 API 技術，Symbl.ai 可以對非結構化人類對話進行即時非同步語音識別，使該工具能夠透過單一 API 呼叫來添加智慧。 此外，該平台還透過批次/非同步請求在不到 400 毫秒的時間內提供即時關鍵字、短語和意圖檢測。 Symbl.ai 包含語音到文字...
Transcript LOL
transcript.lol
由最佳人工智慧提供支援的最高品質轉錄。支援 100 多種語言。除了為您的音訊或視訊檔案產生高品質的轉錄之外，您還可以從內容中產生高品質的見解，例如- 高級和詳細的摘要、部落格文章、社交媒體帖子、Twitter 線程、時事通訊以及您可以的任何其他內容想到。每個轉錄還附帶一個內容機器人，該機器人專門針對您的音訊或視訊內容進行訓練，以根據您的內容回答任何問題或請求。