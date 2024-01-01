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Upfort 是領先的網路安全和保險平台，針對不斷變化的網路威脅提供全面保護。 Upfort 成立於 2017 年，旨在擴大全球網路彈性的覆蓋範圍，使網路風險易於管理且易於投保。 Upfort 提供經證明可主動降低風險的統包安全性以及來自領先保險公司的全面網路保險。憑藉專有數據和智慧自動化，Upfort 的人工智慧可以預測風險並簡化緩解措施，實現無憂承保。保險公司、經紀人和風險顧問與 Upfort 合作，為客戶提供抵禦網路威脅的彈性和安心。

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