Unwrap.ai 是一個由人工智慧驅動的回饋分析平台，可協助企業了解客戶需求並打造客戶真正關心的產品。 透過將客戶回饋轉化為可行的見解，Unwrap.ai 使產品團隊能夠增強其產品並提高客戶滿意度。 Unwrap.ai 的主要功能之一是它能夠從公共和私人來源收集回饋，從而無需手動操作和電子表格。 其人工智慧技術可自動識別回饋中的關鍵見解和模式，使產品團隊能夠更深入地了解客戶的偏好和優先事項。 然後可以應用這種理解來改進產品路線圖並有效地確定功能開發的優先順序。 Unwrap.ai 還提供訊息功能，使企業能夠透過大量電子郵件直接向客戶宣布產品改進，表明他們的反饋已被聽取並考慮在內。確保產品團隊隨時了解回饋資料中的異常情況和閾值。 此外，Unwrap.ai 還提供了一個API，讓企業以客製化的方式利用其NLP 技術來滿足其特定需求。和資源。 該平台得到了世界級投資者的支持，旨在幫助公司真正了解客戶需求，使他們能夠打造非凡的產品。

網站： unwrap.ai

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