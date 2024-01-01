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unstock.ai 是一款由人工智慧驅動的工具，可根據要求為用戶提供免費的自訂庫存圖像和插圖。該工具利用了 OpenAI 開發的高級影像生成人工智慧 DALL·E 2。 使用者可以指定自己的偏好並為所需的視覺效果選擇首選樣式，從而獲得量身定制的輸出。生成的圖像可以根據用戶的需求輕鬆裁剪和調整大小。 該工具消除了耗時的搜索，讓用戶能夠專注於他們的創作過程。宣傳資料中展示的圖片都是DALL·E創作的範例。 unstock.ai 由 EmailOctopus 提供支持，這是一個有助於高效溝通和電子郵件行銷的平台。 透過利用 DALL·E 2 的強大功能，使用者可以快速、輕鬆地獲得視覺吸引力的資產來增強他們的專案。停止搜尋並開始使用 unstock.ai 進行創作。

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