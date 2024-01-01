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UNLEASH 是有關人力資源、突破性技術和未來工作的首選網站。它是新聞、分析和市場趨勢的重要來源，可以激勵和增強全球組織領導者的力量。 UNLEASH 總部位於英國倫敦，業務遍及歐洲和美國。我們的產品組合包括： UNLEASH World（巴黎）－世界上最具影響力的人力資源會議和展覽，展示下一波突破性技術和塑造未來工作的全球創新者。 UNLEASH America（拉斯維加斯）—國際人力資源節，世界各地的人力資源領導者前來開展業務，發現鼓舞人心的故事和專業知識，從而改變組織對人力資源和創新的看法。 最終，我們提供了一個平台來分享有效的想法、建立聯繫和開展業務。

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