Unlearn.ai 提供了一種名為「數位雙胞胎」的人工智慧工具，旨在徹底改變臨床研究。該工具為從神經科學到免疫學再到代謝疾病等多個醫學領域的臨床試驗提供幫助。 本質上，數位孿生是預測患者未來潛在健康狀況的複雜模型。該工具的工作原理是收集參與者的基線數據，透過經過歷史數據訓練的人工智慧模型運行這些收集的數據，並創建「數位孿生」。 該工具具有雙重功能，既可以透過提高觀察治療效果的能力而不增加更多患者來增強早期研究，也可以透過縮短入組時間來加快後期研究，因為它們需要更少的患者來實現相同的效果與傳統臨床試驗設計一樣強大。 「數位雙胞胎」的另一個特點是它能夠在隨機臨床試驗中為每位患者提供預後評分。這增強了分析的能力，同時遵守美國食品藥物管理局和歐洲藥品管理局的指導。 這些患者「雙胞胎」特別用於 TwinRCT，這是具有較小對照組的高功效試驗，提高了患者接受實驗治療的可能性。 該工具將為臨床試驗和個人化醫療的提供提供創新且重要的幫助。

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