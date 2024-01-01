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Unit4 是一家軟體公司，為服務組織中的人員設計和提供企業軟體和 ERP 應用程式以及相關專業服務，特別關注專業服務、教育、公共服務和非營利部門。它在歐洲、北美、亞太地區和非洲的23個國家設有子公司和辦事處。 該公司以其人員體驗套件而聞名，包括 Unit4 ERP、Unit4 Financials、Unit4 FP&A 和 Unit4 Talent Management。 2015年，Unit4宣布與微軟合作，在微軟Azure雲端建置自動駕駛業務應用程式。 Unit4 的軟體可在雲端或本地設定中使用，對本地的支援將於 2024 年 12 月結束。 Unit4 的下一代企業資源規劃 (ERP) 解決方案為全球許多中型市場組織提供支持，匯集了財務、採購、項目管理、人力資源和 FP&A 的功能，以共享實時信息，並提供更深入的見解來幫助組織變得更有效。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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