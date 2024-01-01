替代項 - Uniregistry
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。 7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
Hostinger
hostinger.com
選擇您的網站託管解決方案並製作完美的網站！從共享主機和網域到 VPS - 我們擁有您在線成功所需的一切。
Google Domains
domains.google
使用 Google 的網域在線上尋找您的位置，並由 Google 的可靠性、安全性和效能提供支援。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是 ICANN 認可的網域註冊商，提供網域註冊和網路託管，總部位於美國亞利桑那州鳳凰城。 Namecheap 是預算託管提供商，擁有 1,100 萬名註冊用戶和 1,000 萬個網域。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的獨立網站託管平台，深受全球超過 280 萬個網域的所有者信賴。 SiteGround 的託管服務專注於網路速度和安全性，包括簡單但功能強大的網站管理工具和獨特的內部解決方案，使網站運行得更快、更安全。與業界領先的客戶服務相結合，SiteGround 成為自由工作者、小型企業和網站管理員等的首選網站託管提供者。 SiteGround 上的 WordPress 使用者可以使用專門的工具享受託管服務，以實現卓越的網站效能和輕鬆管理。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用戶值得信賴的合作夥伴。 Bluehost 成立於 2003 年，讓新手和專家都能透過可靠的網站寄存、電子商務工具、行銷應用程式、自動化安全性和 WordPress 工具來建立和維護網路形象。其一站式儀表板使用戶可以輕鬆管理其網站的大部分方面，從指標到網站安全。 Bluehost 以開源技術為基礎，持續支援並參與無數開源項目，幫助推動網路充分發揮潛力。
DreamHost
dreamhost.com
透過自己動手的工具、見解和個人化的逐步 SEO 計劃，提高您的搜尋引擎排名並吸引更多客戶造訪您的網站。 DreamHost SEO 工具包功能包括- ... 顯示更多全面的網站審核- 包含任務的個人化SEO 計劃- 每周和每月進度報告- 頁面優化工具- 跟踪最多20 個關鍵字- 跟踪最多4 個競爭對手
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上為 OVH Groupe SAS）是一家法國雲端運算公司，提供 VPS、專用伺服器和其他 Web 服務。截至 2016 年，OVH 擁有全球面積最大的資料中心。截至 2019 年，它是歐洲最大的託管供應商，也是全球第三大實體伺服器託管供應商。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家網路服務公司，成立於 2002 年，專門為世界各地的企業提供尖端工具和服務。我們以不同的方式做事，提供可持續的優質解決方案而不犧牲性能。如今，我們是英國最大的獨立網路託管公司，也是世界上唯一的共益企業網路託管和公有雲供應商。無論是我們屢獲殊榮的網站寄存、客製化雲端服務、VoIP 解決方案，還是出色的英國客戶支持，我們在產品、服務或地球優先的方法上都絕不妥協。我們由 100% 再生電力提供動力，在將利潤再投資於改善我們的服務後，我們將所有剩餘現金用於環保措施。我們抵消了整個員工的碳排放，並種植了數百萬棵碳捕獲、恢復棲息地的樹木。無論您的企業規模或抱負有多大，Krystal ...
Hover
hover.com
在 Hover 找到適合您想法的完美網域。所有網域均配有業界領先的客戶支援和免費的 WHOIS 隱私。今天就說出你的熱情！
Gandi
gandi.net
➤ 電子郵件、網站寄存、SSL 憑證 ✅ 一切都從網域開始 ✅ 在我們的 750 個擴充功能中購買完美的網域！
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC 是一家美國網域註冊商和網路託管公司，總部位於亞利桑那州鳳凰城。它由 NameSilo Technologies Corp. 擁有，該公司在加拿大證券交易所（微型股和新興公司的替代證券交易所）上市。 NameSilo 是 ICANN 認可的網域註冊商公司，提供 DNS 網域、網站寄存、電子郵件服務、SSL 憑證和其他網站產品。
Webnode
webnode.com
免費建立您自己的網站！您可以在短短幾分鐘內使用 Webnode 建立一個令人驚嘆的網站。加入我們 4500 萬用戶的行列，親自打造一款。
HostGator
hostgator.com
HostGator 是安全且經濟實惠的網站寄存的領先供應商。了解為什麼成千上萬的客戶信任我們來滿足他們的網站託管需求。
Domain.com
domain.com
找到完美的網站域名就像 1-2-3 一樣簡單。購買網域、建立和託管網站，並享受我們專業的線上行銷工具。
GreenGeeks
greengeeks.com
快速、安全且環保的虛擬主機。 網路是環境的巨大污染者。開始在世界領先的環保網路託管供應商上託管您的網站，並對環境產生積極影響！
Afternic
afternic.com
Afternic 是 GoDaddy 旗下公司，也是全球最大的全方位服務優質網域市場。
Sav
sav.com
廉價域名註冊、100 多個頂級域名 (TLD) 的域名搶注以及大型優質域名和拍賣域名市場。
Dan.com
dan.com
透過 Dan.com 購買和銷售域名。發現數百萬個可供出售的網域。 Dan.com 確保您的安全。
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains 是優質域名領域的全球領導者。立即尋找完美的網域。
Name.com
name.com
Name.com 位於丹佛，提供網域、網站寄存和超簡單的網站。獨角獸和彩虹是我們客戶支援的標準配備。
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting 是您的高效能虛擬主機提供者。在其經過微調的 SwiftServer 平台上託管您的網站，該平台具有 Turbo Server 選項，與競爭解決方案相比，頁面載入速度提高了 20 倍。無論您需要共享主機、經銷商主機、VPS 主機或專用主機，A2 Hosting 都能滿足您的需求。享受由 99.9% 正常運作時間保證支援的超可靠服務以及 24/7/365 Guru Crew 支援團隊的專家支援。
Regery
regery.com
便宜的域名註冊。 SSL 憑證、WordPress 託管、網站監控。一鍵選擇並購買域名。 ✯ 大多數域區域即時註冊
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains 為全球 100,000 家企業和個人提供網域、主機、線上行銷和商業產品。
101domain
101domain.com
101domain 透過我們的企業網域服務幫助企業創建、維護和保護其線上形象，其中包括網域註冊和管理，以及告知他們任何相關法律變更的法律資源，並將他們推薦給專門從事各個領域的律師 -相關問題。但企業並不是唯一受益於我們強大的網域管理工具和多年行業經驗的人。即使是個人網站也可以從線上保護自己和製定真正經過深思熟慮的網域策略中獲得巨大的好處。
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple 可協助您管理您的網域和 DNS。簡單的域名，包括註冊、轉讓和續約。簡單的 DNS 為我們所有的使用者提供企業級 DNS 服務，簡單的 SSL 可以透過三個簡單的步驟使用 SSL 憑證來保護您的網域。 DNSimple 它也是管理網域和 DNS 的新方法。透過 DNSimple 網域控制平面，即使資源託管在 DNSimple 基礎架構之外，您也可以獲得前所未有的網域和 DNS 可見性和控制。無論您的網域組合有多複雜，DNSimple 都能提供您可以信賴的簡單、安全的網域管理。
Zomro
zomro.com
加入 Zomro.com！我們公司提供廣泛的服務：託管、VPS、外匯 VPS、專用伺服器、FTP 儲存、網域註冊、DDOS 攻擊防護、VPN 服務等等。我們自 2014 年開始工作。技術支援隨時準備為您提供協助。伺服器位於荷蘭，提供了網站的高可用性和效能。我們還提供聯盟計劃，讓您輕鬆賺錢。加入並為每位推薦客戶獲得獎勵。無論您是網站管理員、企業家還是網站所有者，Zomro.com 都能提供全方位的服務來確保您的線上形象。
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds 以具有競爭力的價格提供可靠的雲端解決方案。自 2010 年成立以來，我們的首要宗旨是為全球託管客戶提供最好的客戶服務和產品。我們的專業支援全天候 (24/7) 為客戶提供，並擁有 99.9999% 的正常運作時間保證。 Hostwinds 客戶可以放心，因為他們的託管仍然掌握在可靠的手中。