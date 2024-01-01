BOS 是一個低程式碼/無程式碼平台，使開發人員和企業能夠快速輕鬆地創建和部署 Web 應用程序，而無需豐富的編碼經驗。 透過 UBOS，使用者可以無縫整合 OpenAI 的 ChatGPT、Dalle-2 和 Codex 等 API，甚至可以使用自訂 ML 模型。他們還可以創建自訂管理客戶端和 CRUD 功能，以有效管理銷售、庫存、合約等。 此外，UBOS 使用戶能夠建立動態儀表板，將資料轉化為可操作的見解並推動業務創新。它還允許用戶輕鬆創建聊天機器人，以改善客戶支持，並透過多種整合創建真正的全通路體驗。擴充、安全、且易於管理。 其工具包括用於整合和 ETL 的低程式碼/無程式碼 Node-Red 流程建構器、用於內部工具的 Appsmith UI 建構器、UBOS.tech 的擴展 UI 編輯器、Airtable 等無程式碼資料庫工具等等。 UBOS 還提供 AI Creator 功能，用於使用 ChatGPT 建立 UI 小部件、CI/CD 部署管理器以及用於建立或安裝複合應用程式的應用程式範本。 UBOS 擁有一個工作空間，可作為管理工具和服務的單一空間。 該平台的速度、安全性和可擴展性是成功軟體開發的基石。其功能包括基於LLM/GPT-3類型模型的AI助理、視覺開發工具、後台工作人員和自動化服務的尖端生態系統以及無縫協作工作空間。 UBOS 的高級整合解決方案可連接到任何資料來源，與任何遺留或外部系統集成，並輕鬆執行業務流程。 總體而言，UBOS 是一個用戶友好的低程式碼平台，可讓使用者輕鬆快速地建立功能強大的 Web 應用程式。

網站： ubos.tech

免責聲明：WebCatalog 與 UBOS 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。