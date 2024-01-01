Facebook

facebook.com

Facebook（風格化為facebook）是位於加州門洛帕克的美國線上社群媒體和社群網路服務，也是同名公司Facebook, Inc. 的旗艦服務。它由馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg) 與哈佛由大學的同學和室友共同創立。愛德華多·薩維林、安德魯·麥科勒姆、達斯汀·莫斯科維茨和克里斯·休斯。 創辦人最初將 Facebook 會員資格限制為哈佛學生。會員資格先擴展到哥倫比亞大學、史丹佛大學和耶魯大學，然後擴展到其他常春藤盟校、麻省理工學院和波士頓地區的高等教育機構，然後是其他各種大學，最後是高中生。自 2006 年以來，任何聲稱年滿 13 歲的人都可以成為 Facebook 的註...