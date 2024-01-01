替代項 - TwentyThree
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
Loom
loom.com
錄製和分享螢幕、相機或兩者的視訊訊息。比輸入電子郵件或現場會議更快。可在 Mac、Windows、Chrome、iOS 和 Android 上免費使用。
Descript
descript.com
使用 Descript 錄製、轉錄、編輯、混音、協作和掌握您的音訊和視訊。免費下載→。
Synthesia
synthesia.io
只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Dropbox DocSend
docsend.com
免費試用我們的安全文件共享平台。立即知道文件何時開啟以及閱讀了哪些頁面。
Zight
zight.com
適用於 Mac 和 PC 的 CloudApp 螢幕錄製軟體。錄製影片、網路攝影機、GIF、擷取螢幕並立即將其分享到雲端。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可協助專業和業餘播客在幾秒鐘內創建、編輯和分發生產品質的播客。該公司的使命是透過專業而有趣的易於使用的工具使廣播故事的傳播變得民主化。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Cincopa
cincopa.com
Cincopa 是一個照片和影片託管平台，為幻燈片、照片庫、影片播放器、私人影片託管解決方案等提供各種設計
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
Hippo Video
hippovideo.io
類別領先的視訊訊息傳遞平台，受到面向客戶的團隊的青睞。
Panopto
panopto.com
Panopto 是一家軟體公司，提供講座錄製、截圖、視訊串流和視訊內容管理軟體，通常用於電子學習環境。該公司是卡內基美隆大學(CMU) 的衍生公司，由卡內基美隆大學的兩位教授William Guttman（現任執行主席）和William Scherlis 於2007 年創立，此外還有現任首席執行官( CEO) Eric Burns 和連續創業家Brad Winney該公司以線上講座技術提供者而聞名。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家總部位於安大略省基奇納的軟體公司，開發用於託管和分析視訊效能的軟體。公司成立於2010年5月。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Sendspark
sendspark.com
透過視訊與客戶建立聯繫。推動更多參與。建立人際關係。提高電子郵件轉換率。
Claap
claap.io
減少會議。多做事。 錄製螢幕的快速視頻，獲取上下文反饋並做出決定。協調混合團隊的現代方式。
BombBomb
bombbomb.com
快速輕鬆地獲得更好的結果將影片添加到任何電子郵件中。
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
與朋友一起打造身臨其境的視訊體驗。其他視訊通話應用程式可以讓你在你的臉或你正在看的東西之間進行選擇。借助 OOO，您可以拍攝眼前的情況並在同一個螢幕上分享您的即時反應，這樣您就可以身臨其境。
Quickpage
quickpage.io
Quickpage 是一款銷售影片跟進工具，可將參與度提高 200%。視訊電子郵件和簡訊是銷售的未來。
Covideo
covideo.com
在幾分鐘內記錄、發送和追蹤視訊電子郵件和文字。使用 Covideo 消除噪音 - 專為更聰明的外展而構建的簡單解決方案。
Trainn
trainn.co
現代團隊的客戶培訓平台。 建立產品影片和互動式指南、知識庫以及包含測驗和認證的學院 - 所有這些都無需依賴設計和開發。
Vuleads
vuleads.com
使用 Vuleads 預訂 3 倍以上的會議，Vuleads 是一個功能強大的視訊勘探平台，可大規模產生個人化視訊以進行銷售。免費開始。
VideoCom
videocom.com
VideoCom 是一個一體化平台，用於創建和分享引人入勝的影片演示、演示、教學、操作方法和培訓材料。它允許您使用畫外音和註釋進行螢幕錄製，透過添加網路攝影機和各種多媒體來個性化幻燈片，添加互動式操作調用，並以連結或下載檔案的形式輕鬆共享錄製的影片。
Shootsta
shootsta.com
滿足您所有影片創作需求的一個平台利用影片的力量改變您的溝通方式。使用 Shootsta 的應用程式和服務套件以經濟高效的方式大規模創建優質內容。訪問 Shootsta.com 大規模優質視頻內容 使用 Shootsta Pro 輕鬆、快速且經濟高效地在整個組織中創建專業視頻，Shootsta Pro 是一款適合支持您不斷增長的視頻需求的視頻訂閱解決方案。為您提供後製服務 我們為世界各地的團隊提供後製服務。我們為您提供技術、教育和專業服務來簡化您的影片製作流程。我們獨特的商業模式使您能夠大規模創建優質的品牌影片內容，並在 24 小時內分享。它是內部影片製作和外包影片製作的完美結合。這就是影片簡化...
Sendler
sendler.ai
透過自動生成的個人化影片擴展您的業務 透過人工智慧驅動的個人化影片迎接銷售溝通的新時代，保證產生變革性的影響。
DeepHow
deephow.com
DeepHow 是第一個用於技能行業知識獲取和培訓的人工智慧解決方案。它本質上是一個視訊平台和捕捉應用程序，允許組織在智慧型裝置上捕捉他們的流程，透過雲端上傳到平台，然後利用人工智慧對影片進行分段、轉錄和翻譯成適合他們的步驟和相關語言。員工可以隨時存取視頻，從而使他們能夠透過公司的專有流程更快地入職並更有效地提高技能。基於文字的 SOP 等傳統學習方法無法有效更新，如今的普通員工寧願轉向視訊來學習新技能。他們可以直接在螢幕上觀看專家的表演，並自己模仿專家的專業知識。創建影片內容並不一定很困難，也不需要專業影片製作團隊和昂貴設備的支援。透過 DeepHow 的 AI 支援視訊培訓平台，讓您的生產...
Jumpshare
jumpshare.com
Jumpshare 是一個一體化視覺通訊平台，可協助您使用可即時共享的螢幕錄製、螢幕截圖和 GIF 擷取來傳達訊息。 Jumpshare 具有強大的共享功能和強大的處理引擎，可以在線上預覽 200 多種文件格式，是共享工作和想法的最快、最簡單的方式。
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal（以前稱為 Screencast-O-Matic）為協作視訊創建和共享提供直覺、有效的工具和服務，每個人都易於使用，包括螢幕錄影機、螢幕擷取、視訊編輯器和視訊託管服務。 ScreenPal 是每個人必備的影片創作和分享解決方案。我們的使命是提供易於使用、易於訪問的工具，使創作者能夠透過影片捕捉想法、分享知識、吸引觀眾並評估理解情況。 ScreenPal 受到財富100 強公司和美國100 強大學中98 所的信賴，自2006 年以來一直幫助全球社區捕獲和共享超過1 億個視頻。應用程式。我們基於雲端的安全託管平台允許任何規模的組織管理、品牌化和共享內容，透過視訊分析追蹤效能，並透...
Weezly
weezly.com
Weezly 是一個突破性的平台，它重新定義了企業與潛在客戶的溝通方式，將日程安排的效率與視訊訊息的個人風格以及螢幕錄製的多功能性相結合。 Weezly 旨在簡化外展流程，使企業能夠以更有意義、更有效率的方式與客戶建立聯繫。觀看演示：https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly 功能： 預訂頁面：透過反映您的空閒時間的可自訂預訂頁面簡化安排會議的過程。此功能使客戶可以輕鬆預約，無需來回發送電子郵件，從而簡化了您的日程安排流程。時段選擇器：讓受邀者選擇最適合他們的會議時間，為他們提供支援。您提出可用時間，他們會選擇最適合他們的時間，從而使日...
PreviewMe
previewme.com
PreviewMe 是一款影片銷售支援工具，經過最佳化，可支援銷售和行銷團隊透過個人化影片訊息傳遞和完全可自訂的登陸頁面建立信任和融洽關係。